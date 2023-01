29/01/2023 - 03:00 Opinión

E sta palabra –orgasmo- produce muchos efectos. Primero que nada, nos posiciona. Porque ya incluye saber que el sexo está presente en la oración. Lo segundo, nos genera sensaciones – de inquietud o de interés- que varían según donde nos encontremos frente a esto. Luego, también, nos motiva –morbo, curiosidad o interrogantes- porque su presencia nos evoca experiencias que tuvimos, que tenemos o que ansiamos. El orgasmo tiene mucha imagen, podríamos decir y una presencia indiscutible. Por eso, algunos dicen que, sin saber definirlo, sí pueden saber qué es quienes lo han sentido.

Técnicamente un orgasmo es el punto máximo de la excitación sexual cuando el cuerpo libera la tensión y la presión sexual. Implica sensaciones muy intensas de placer en los genitales y en todo el cuerpo. Un orgasmo suele durar unos segundos y se siente como una sensación maravillosa y tiene que ver con tres cosas mínimamente: la estimulación sexual del mapa erótico del cuerpo (que incluye lo genital, pero no sólo eso); de la alfabetización erótica que tengamos porque ella nos va liberando –como toda alfabetización – de las ataduras que impiden expresarnos mejor (y la expresión emocional también es importante como forma de expresión) y de la interrelación que hagamos con quien compartimos el momento (aun cuando sea sólo con nosotros mismos), porque se asocia con la autoestima, la comunicación y el consentimiento.

Esto conlleva una simple realidad: el orgasmo no es un acto fisiológico inapelable, sino un proceso que creamos a partir de un conocimiento, de un aprendizaje de las sensaciones y de las propias capacidades humanas que tenemos de potenciar el placer en el encuentro. Básicamente un orgasmo se lo busca, se lo crea con un mínimo de dedicación y con una real disposición. No es magia. Es algo activo.

Sin embargo, por más que pueda ser deseable, existen personas que no han tenido un orgasmo, han tenido muy pocos orgasmos y otras personas que les cuesta mucho llegar al orgasmo o que los que tienen son de muy poca intensidad lo que lleva, en ocasiones, a elegir no tenerlos. Estas situaciones son un problema de salud sexual y, también tiene soluciones posibles dentro de esa especialidad.

Dado que la excitación sexual y los orgasmos son reacciones complejas a varios factores físicos, emocionales, sensoriales y psicológicos las causas pueden estar en cualquiera de estas áreas alterando la capacidad para tener un cual es la causa del problema no es algo que se realice en diálogos de café, ni en libros de autoayuda, lo aclaremos. Precisa, como cualquier problema de un buen diagnóstico, lo que va a proveer una solución acorde, concreta y con mayor tasa de eficacia.

Sin embargo, en cualquier caso, la solución siempre va a incluir un tema de base y dos propuestas imprescindibles. Esto es lo que quisiera compartirles. El tema de base es que los seres humanos tenemos el derecho al placer. Es un derecho propio que debemos tratar de ejecutar. Siempre preservando del daño a uno mismo y a los demás, obviamente. Esto no es solo un dicho, sino la piedra angular que nos permite buscarlo con mayor tranquilidad. Gozar no sólo está bueno, sino que es algo para lo que estamos hechos los seres humanos, por eso es un derecho. Las dos propuestas que les mencioné son las que siempre serán necesarias tener en cuenta para adquirir o potenciar nuestra capacidad orgásmica. Ellas son: 1- comprender que es nuestro propio cuerpo el instrumento para que nos permitamos el disfrutar. Es decir que conocer nuestro propio mapa erótico y desarrollar la autoestima está a la base de cualquier propuesta terapéutica. 2- La comunicación, sobre todo la asertiva, es la que permite llegar a mejor puerto, nunca mejor dicho. Porque no sólo permite decir lo que deseamos, sino orientar hacia donde queremos.

El orgasmo es una de las benditas posibilidades que el ser humano tiene, fruto de su capacidad infinita de crear momentos donde nos damos cuenta que merecemos siempre llegar al cielo, al séptimo.