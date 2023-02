"La petición popular 'perpetua para todos, si no no es justicia' fue prohijada por la querella"

06/02/2023 - 23:41 Opinión

Desde lo técnico legal es difícil verter una opinión jurídica sin tener que tener en cuenta dos aspectos: el juicio propiamente dicho y el fallo emitido ayer, que es su consecuencia.

En el primer aspecto se notó gran despliegue de medios tecnológicos y uso de la prensa como elementos de presión y de logro de adhesión popular efectuado hábilmente por el querellante (Burlando) con lo que "la condena social" estaba ya dictada de antemano y sólo restaba esperar cuánto de este clamor aceptaban los jueces del caso al dictar sentencia.

El defensor único de los ocho acusados es un elemento crítico a considerar ya que, como quedó demostrado en el debate (el propio abogado lo mencionó en su alegato) "ni todos hicieron todo" ni, por tanto, cabía igual sanción sino para quienes hubieran tenido directa intervención en los hechos que culminaron con la muerte de Fernando…y así lo dijo finalmente el Tribunal, asignando pena de prisión perpetua para cinco acusados y participación secundaria a tres (15 años). No era adecuada entonces una defensa común para quienes en conjunto no realizaron mismas actuaciones frente al delito. De manera alguna era aconsejable que un solo actor procesal concentre la defensa de intereses evidentemente o casi contrapuestos ya que se trataba de demostrar "qué hizo quién o quiénes no…" o la medida de intervención o acción de cada uno de los defendidos. En un fallo de 163 páginas, entre veredicto y sentencia (fundamentos) el Tribunal hizo lugar a la petición de fiscales y querellantes en cuanto a la condena a prisión perpetua por "concurso premeditado de tres (o más) personas" y por haber actuado con "alevosía". Claro está que ello será, como es siempre obvio, objeto de revisión en instancia de Casación (que habilita el Código Procesal de Bs As) en la que el o los defensores pugnarán por que se revise la sanción conforme los hechos que entienden no acreditados, o al menos como se expusieron en el debate y por otro lado fiscalía y querellantes en pro de la condena a los hoy partícipes secundarios también como co-autores, bajo la teoría de la "autoría funcional" del grupo, en la que -expresaron- cada uno tuvo un rol predeterminado y orientado a lograr el mismo fin luego consumado: la muerte de la víctima atacada por todos. Será, a mi criterio, dificultoso defender la tesis del "concurso premeditado" (acuerdo previo para cometer el delito luego consumado) que no se infiere sólo de videos o de testimonios parciales de personas que declararon en el juicio sino que -para que no exista duda al respecto- debe expresarse en hechos concretos que demuestren la existencia de tal pacto criminal, lo que al menos en el desarrollo del juicio no apareció tan claramente evidenciado. Tema aparte es la reacción social ante el caso y luego ante el fallo. La petición popular de "perpetua para todos, si no no es justicia" fue prohijada por la querella de manera de obvia presión para los juzgadores que si bien son imparciales y han conducido correctamente el debate son personas humanas, con emociones y percepciones que seguramente no condicionaron pero sí influyeron en la decisión.

En lo personal no comparto la forma casi teatralizada (sobre todo frente al periodismo) de llevar adelante el caso por parte del querellante, si bien es de reconocer que dicho "sistema" le ha dado en su historia profesional numerosos logros, de eso no hay duda. Creo también que la frase después del fallo por la que tilda a la justicia de "débil" por no haber dado condena de perpetua a todos es disvaliosa y no contribuye al afianzamiento de las decisiones judiciales (que siempre están sujetas a recursos) ni a lo que la sociedad espera como mensaje de un letrado que por sobre todo debe ser un defensor de los intereses de sus clientes, pero también un mesurado actor que se sujete a las técnicas judiciales que tiene a la mano para reclamar que su posición prevalezca. Tengo para mí como muy positivo el mensaje del fiscal general de la circunscripción (Diego Escoda) quien aún no conforme con el fallo expresó a la prensa que en casos de enjuiciamiento de delitos "no hay quien gane o pierda" ya que es la sociedad toda la que debe llorar que en su seno sucedan este tipo de hechos que enlutan a la comunidad y dejan (de ambos lados del litigio) sólo lágrimas y aflicción. En cualquier caso, este suceso que ha tenido en permanente atención al país (sin que sea en sí mismo un caso singular ni de rarezas o singularidades como otros tantos de la crónica delictual nacional) dará aún mucho que hablar ya que si bien en no poco tiempo la revisión de la sentencia puede traer consigo cambios en uno u otro sentido, es claro que la polémica continuará".