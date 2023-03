Las 9 razones de CFK para explicar por qué nos va tan mal: desde Macri y el campo hasta Twitter y los medios

22/03/2023 - 10:05 Opinión

En este artículo vamos a repasar las razones que, según la vicepresidenta Cristina Kirchner, explican por qué nos va tan mal; ya que las excusas del Presidente las conocemos de memoria. Para quienes hayan estado de viaje o en coma los últimos tres años paso a enumerarlas: pandemia, sequía, guerra en Ucrania, gripe aviar… y que le duele la espalda.

De las excusas de Sergio Massa (el tercer jefe del frente gobernante) no tenemos idea, porque desde que es ministro de Economía no abre la boca. La razón es que si todo se va al tacho, nadie se acuerde que él tuvo algún tipo de responsabilidad. La estrategia no es mala: a Martín Lousteau, Axel Kiciloff y Ricardo López Murphy, les dió resultado.

Cristina Kirchner tampoco habla mucho. Pero su táctica es mucho más ambiciosa. Cristina no sólo quiere pasar desapercibida (como Sergio), sino que critica a su Gobierno como si estuviera en la vereda de enfrente. En su último discurso, en Viedma, admitió que “estamos sin moneda” y que el salario real “está por el piso”.

Lo que suena como una autocrítica no lo es. Porque Cristina tiene un montón de razones para despegarse de los pésimos resultados de su Gobierno. A continuación, vamos a explicar las 9 razones por la que (según Cristina) le va tan mal a la dupla Fernández-Fernández en la gestión del gobierno.

Las 9 razones de la Vicepresidenta para explicar por qué nos va tan mal

Por culpa de Macri: el expresidente es culpable de todo lo malo desde el 8 de febrero de 1959 (fecha de su nacimiento) hasta el día del juicio final. Macri es culpable por la deuda con el FMI (quien se lo va a discutir), pero también de la pandemia, el haber degradado al ministerio de Salud; de los bolsos de López, porque su padre era contratista del Estado y del calentamiento global, porque es amigo de Trump, entre otras desgracias.

Por la ignorancia de los economistas: porque son unos burros. Son gente que estudió un montón pero no saben que la emisión monetaria descontrolada es inflacionaria y que el déficit fiscal es puro cuento.

Por la vileza de los medios: porque dicen mentiras y hay algunos que hablan mal de ella, le hacen caricaturas horribles y le sacan fotos en donde se ve fea.

Por la codicia del campo: porque usan grandes extensiones de tierra para cultivar sus productos y criar animales y no son capaces de compartir sus ganancias con los que trabajamos de otra cosa y a duras penas tenemos un patio y un gato.

Por la opulencia de CABA: porque es una ciudad rica y fácil de criticar, ya que todos saben que el justicialismo -ni con la mejor campaña del mundo-, puede ganar una elección en el distrito.

Por “Los Copitos”: porque detrás de la fachada de un heterogéneo grupo de violentos sin una ideología clara hay un élite de astutos y hábiles militantes coordinados por Gerardo Millman, Mauricio Macri y las secretarías de Millman, que planean terminar con la democracia o con el “pacto democrático” para usar su terminología.

Por culpa de la Derecha: porque todo el tiempo le está poniendo obstáculos a la buena gestión del Gobierno. De hecho, como dijo la vocera Gabriela Cerutti, les llenó de piedras la entrada a la Casa Rosada.

Porque la justicia es mafiosa: se trata de una pandilla de ingratos que a pesar de haber sido beneficiados por sus respectivos nombramientos (muchos de ellos fueron elegidos a propuesta del Presidente durante los 15 años del kirchnerismo) y ahora se dan vuelta porque entre el 2015 y 2019 estuvo de capa caída.

Por culpa de Twitter: la red social publicó un tuit el 18 de mayo de 2019 en donde a través de un video de 1 minuto y 13 segundos ¿ella? ungió a Alberto Fernández como candidato a Presidente en una fórmula en donde ella se reservó el cargo de Vice. Gente sin principios.