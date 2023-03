Cómo enfrentar nuestros miedos

26/03/2023 - 02:26 Opinión

Todos los seres humanos, sin excepción, sentimos miedo. Se trata de una emoción universal y normal cuyo objetivo es ayudarnos a enfrentar el peligro real. Pero muchas veces ocurre que se vuelve tóxico, cuando el peligro es imaginario, y se mueve en un ciclo donde se alimenta de sí mismo. Por esa razón, cuando conocemos su funcionamiento, adquirimos los recursos necesarios para no ser controlados por ellos. ¿Por qué la mayoría de las personas tienen una relación negativa con sus miedos? Porque muchos padres, con buena intención, les dicen a sus hijos de chicos: “Hijo, hija, tené cuidado”. Es raro que a alguien le digan “arriesgate” en la infancia. Lo cierto es que, si escucháramos ese tipo de expresiones desde nuestros primeros años de vida, no tendríamos miedo. La buena noticia es que, sin importar nuestra edad, siempre contamos con la posibilidad de descubrir la raíz de nuestros temores y trabajar en nosotros para enfrentarlos y superarlos. Veamos a continuación las cuatro fases del ciclo de miedo: a. Una gran imaginación Casi todos, seam o s c o n s c i e n t e s o no, le damos rienda suelta al miedo. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros pensamientos. En situaciones que nos afectan emocionalmente, solemos imaginar exageradamente qué es lo que podría llegar a ocurrir. Muchos acostumbran imaginar lo peor y, de ese modo, activan en su mente voces e imágenes que alimentan esta emoción. Toda vez que imaginemos lo peor, ingresaremos en el ciclo tóxico del miedo. b. El miedo propiamente dicho Es el miedo disparado por la imaginación que, a su vez, activa una forma de percibir el mundo que es negativa e irreal en la mayoría de los casos. Así nuestras circunstancias empiezan a distorsionarse. En esta fase, también nuestro cuerpo experimenta temor y pueden llegar a aparecer síntomas como nerviosismo, taquicardia, sudoración, etc. Es cuando estamos controlados por el miedo. c. Me paralizo o me acelero Estos son los dos efectos posibles del miedo: parálisis o aceleración. ¿Cómo me paraliza? Bloqueando mis capacidades. ¿Cómo me acelera? Haciendo que vaya en dirección opuesta. Es decir, que huya a un sitio equivocado y haga algo de lo que me pueda arrepentir más adelante. d. El primer recuerdo El miedo tóxico siempre queda registrado en la mente y origina un “primer recuerdo”. ¿Qué significa? Que, cuando yo enfrente una situación parecida, ese primer recuerdo me provocará parálisis o aceleración. Es por ello que, muchas veces, tememos que nos vuelva a pasar eso negativo que nos pasó antes y, en consecuencia, decidimos no actuar. Por amenazantes que parezca el miedo, los seres humanos venimos al mundo con la capacidad interior de cerrar su ciclo tan dañino. Pero, para lograrlo, debemos elegir desde la voluntad qué pensar. Solo los buenos pensamientos nos permiten vivir plenamente y crear recuerdos lindos. Vos y yo somos como pensamos, pero siempre tenemos la opción de cambiar el contenido de nuestra mente para ser libres del miedo. l