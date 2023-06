Preguntas y respuestas para entender la dolarización

01/06/2023 - 13:54 Opinión

Por Leandro Marcarian





¿Qué significa dolarizar la economía?

Dolarizar la economía significa, principalmente, dejar de usar el peso como moneda en la vida diaria y empezar a usar el dólar.





Reemplazar el peso argentino por el dólar estadounidense

¿Con una economía dolarizada, qué sucede con los sueldos o jubilaciones?

Se pasaría a pagar en dólares al tipo de cambio de conversión al cual se dolarice.





¿De qué depende el tipo de cambio al cual se dolariza?

Depende de la relación entre los pasivos (billetes, monedas y leliqs) del Banco Central y sus activos (reservas y otros activos que pueda vender en el mercado a cambio de dólares)





¿A qué tipo de cambio se va a dolarizar?

La situación es dinámica ya que los montos de activos y pasivos cambia todos los días, pero si la situación se mantiene aproximadamente como ahora, el tipo de cambio de conversión al cual se dolarice da muy similar a lo que hoy es el dólar blue





Si hoy gano $100.000 significa que pasaría a ganar USD 100.000?

No, habría que hacer $100.0000 dividido el tipo de cambio de conversión al cual se dolarice. Asumiendo que a valores de hoy, el tipo de cambio de conversión sería de unos $450, alguien con un sueldo de $200.000, pasaría a cobrar 200.000/450 = USD 445 al momento de la dolarización.





¿Qué pasa con el Banco Central en caso de dolarizar?

Al dejar de usar moneda propia, se elimina la potestad del Banco Central de emitir moneda; de esta manera se corta la presión inflacionaria que la emisión desmedida ha generado a lo largo de la historia.





¿Quién será el prestamista de última instancia si no hay más BCRA?

Hay dos opciones:

● Banca offshore: cada banco local deberá asociarse con algún banco internacional, el cual funcionará como prestamista de última instancia para ese banco en particular. En lugar de haber un prestamista de última instancia para todo el sistema, existirán múltiples prestamistas de última instancia, uno para cada banco local.

● Banca Simons: plantea la existencia de dos tipos de bancos distintos. Un tipo de banco que solo acepta depósitos (no da créditos ni invierte). O sea, un tipo de banco que funcione como una gran caja fuerte. El público deberá pagar por depositar su dinero allí. Y otro tipo de banco, llamado banca de inversión, que acepta depósitos, créditos, invierte y paga tasas de interés. El primer tipo de banco tiene riesgo 0, por lo que no pueden existir corridas. El segundo tipo de banco posee riesgo y será responsabilidad de los depositantes medir ese riesgo antes de decidir en qué institución confiar. El riesgo vendrá dado por el lado del mercado de capitales, no por el riesgo bancario sistémico. Así, la necesidad de un prestamista de última instancia se elimina.





¿En Argentina es posible una dolarización hoy?

La economía está excesivamente regulada hoy y su sistema de precios no refleja las preferencias de los individuos ni tampoco está acoplado a lo que son los precios internacionales.





La dolarización debe ser entendida como un proceso, requiere cumplir algunas condiciones previas como:





1. Llevar el déficit a 0 (preferentemente superávits) para eliminar la necesidad de financiamiento del tesoro vía emisión





2. Desregular y dar flexibilidad a la economía.





Este último punto es importante, ya que la flexibilidad que se tenía con un tipo de cambio flexible y se pierde con una dolarización, debe ser compensada desde otro lado de la economía, para facilitar la absorción de shocks.





¿La inflación en un país dolarizado es la de EEUU o puede haber una propia? ¿De qué depende?

La inflación local va a tener un componente de inflación de EEUU muy importante, más un componente de inflación local pero no por exceso de dinero, sino por exceso o falta de demanda.





¿Cómo se podría evitar la inflación con una economía dolarizada?

Es clave que no haya déficit. Si se dolariza y siguen corriendo déficits crónicos, es lo mismo que nada. Es más, el déficit se financiará con deuda o con cuasimonedas.





¿Qué va a pasaría con los mis pesos, el banco los convierte automáticamente a dólares?

Lo que está en banco sí, automáticamente se canjea al tipo de cambio de conversión. Para billetes se suele dar un plazo para que la gente vaya al banco y los canjee.





¿Qué países apostaron a la dolarización con éxito?

En la región tenemos los casos de Ecuador y Panamá. Pero también debe mencionarse al Euro. Los europeos optaron por una moneda común, que reflejó más la realidad del marco alemán que cualquier otra. Es decir, en lugar de dolarizar, “marquizaron” y le cambiaron el nombre.

Fuente: Infobae