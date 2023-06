Profundizar las políticas públicas para un ambiente sano con justicia social

05/06/2023 - 13:15 Opinión

Por Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.







Este lunes volvemos a conmemorar el Día Mundial del Ambiente y el lema de este año "Sin contaminación por plásticos" nos convoca a reflexionar sobre nuestras formas de producción y consumo. El uso masivo de estos elementos simboliza el modelo vigente que debemos modificar porque no considera las variables ambientales o las subordina a las necesidades productivas. Se trata de un enfoque errado y obsoleto que reduce el análisis de costo-beneficio y que no analiza las externalidades negativas que genera este tipo de sistema en las condiciones de vida de la población y en los ecosistemas.



Ese modelo es aún hegemónico y también está presente en nuestras acciones individuales, cuando se glorifica el consumismo sin tener en cuenta que el mismo trae aparejado el despilfarro de los recursos naturales y el descarte constante de bienes. Todo indica que estamos próximos a ser 10 mil millones de habitantes en el mundo, lo que conlleva una enorme presión humana sobre los recursos disponibles. En síntesis, es un modelo insostenible y debe ser modificado en forma urgente.



En Argentina tenemos dos desafíos ineludibles: saldar las desigualdades económicas y sociales del siglo XX y asumir a la par los desafíos ambientales del siglo XXI. Para esto, necesitamos crecer económicamente, con justicia social y equilibrio territorial.



Como país tenemos un fuerte compromiso con el ambiente y generamos políticas estructurales en materia de residuos, parques nacionales, conservación, bosques nativos y cambio climático. También sabemos que para ser efectivos los cambios deben tener escala global y deben resolver las inequidades existentes entre los países centrales y en desarrollo. Los primeros crecieron al costo de sacrificar en mayor medida los recursos disponibles y de emitir a ritmo desenfrenado gases de efecto invernadero que hoy nos colocan en las puertas de una gran crisis climática. Hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Nosotros asumimos la necesidad de una salida colectiva pero la agenda ambiental no puede ser un instrumento del hemisferio norte para postergar nuestro propio desarrollo. Los países centrales deben hacerse cargo de la deuda ambiental que tienen con todo el planeta, financiando los procesos de transición productiva y las políticas de conservación de ecosistemas.



Analicemos nuevamente el caso de los plásticos. Es necesario dar un salto cuanti y cualitativo para buscar soluciones, con el compromiso del sector privado y la participación activa de las y los consumidores. Bajo este enfoque propugnamos que se sancione una ley de envases que fomente la economía circular, generando un sistema integral que permita el reciclado y la recuperación. Este tema es de vital importancia.



Además, debemos lograr la sostenibilidad sobre la base de la justicia social y el equilibrio territorial. Para esto hace falta construir mecanismos equitativos de distribución del ingreso y de los recursos en el territorio. Nuestra gestión ha dado sobradas muestras de desarrollar políticas ambientales con criterio federal. El presupuesto de Ambiente se incrementó considerablemente. Se fortaleció la capacidad de combate de incendios forestales con más equipamiento y duplicando la cantidad de recursos humanos Se proyectaron numerosas obras de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, además de la entrega de 1500 maquinarias a 200 municipios, destinadas a resolver una de las principales problemáticas ambientales en el país: los basurales a cielo abierto. Asimismo, creamos un parque federal, tres parques nacionales, se amplió el territorio de otros dos y se proyectan más espacios de este tipo. Las nuevas áreas protegidas nacionales cubren 700 mil hectáreas, lo que significa el aumento de 15 % de la superficie terrestre administrada por la Administración de Parques Nacionales.



Sin olvidar que aún tenemos importantes temas por resolver, creo que hemos iniciado un camino que esperamos sea profundizado en pos del desarrollo sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y de cuidar nuestro ambiente. Ese es nuestro compromiso.