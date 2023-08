La propuesta de la EBP para superar la lucha entre teorías psicológicas

26/08/2023 - 23:13 Opinión

Por la Dra. Julieta Olivera, directora del departamento de Psicología de Uade

¿Estamos en camino de superar las discusiones entre teorías psicológicas? cuando uno asiste a un nuevo terapeuta y lo menciona, siempre surge la pregunta: “¿es psicoanalista o cognitivo? ¿cuál es su orientación teórica?” Y según la respuesta, y la afiliación de tu interlocutor, te dirán si es una “buena” o “mala” decisión. Esta escena se repite en todo tipo de eventos sociales, pero la psicoterapia (rama de la psicología que brinda asistencia clínica) está preparada para dejar atrás esa discusión, ya que no tiene sustento científico. En otras disciplinas de la salud, nadie pondría en duda que la práctica basada en la evidencia es la correcta. por ejemplo: ¿tomarías una pastilla A para la artritis solo porque el médico está acostumbrado a recetarla, aun cuando hay evidencia científica de que la pastilla B tiene mejores resultados? Seguramente no, y todos confiamos en que el médico que nos propone un tratamiento se basa en los últimos avances científicos. ¿por qué con los psicólogos no tenemos el mismo estándar? durante años, los investigadores en psicoterapia se han abocado a comparar terapias y establecer cuáles prácticas obtienen mejores resultados en los pacientes. desde el nacimiento de la psicología clínica y durante todo el siglo XX, los psicoanalistas, cognitivos, sistémicos y humanistas se enfrentaron y debatieron sobre cuál es la mejor psicoterapia. A nivel teórico, todos ellos tienen fundamentos ló- gicos para demostrar su supremacía, pero ¿cuál es la mejor? La ciencia dice que cualquiera de ellas es beneficiosa y que tienen una eficacia similar entre sí. Al profundizar, encontramos que algunas patologías han demostrado mejores resultados en ciertos abordajes que en otros, pero siempre hay variables, como la persona del terapeuta o la motivación del paciente, que pueden afectar más los resultados que el tipo de psicoterapia. En 1936, el psicólogo y terapeuta estadounidense Saul Rosenzweig presentó la idea, pero en 1977 tuvimos el primer resultado contundente sobre esta “equivalencia técnica” entre marcos teó- ricos. En un artículo ampliamente citado, Stanley Smith y William glasser -pioneros en la investigación psicoterapéutica- dieron el veredicto del pájaro dodo (en referencia al personaje de Lewis carroll en “Alicia en el país de las maravillas”) en relación con las luchas entre teorías: todas son buenas, todas tienen premio. Este famoso artículo fue ampliamente criticado por quienes seguían convencidos de la superioridad de su orientación. Sin embargo, sembró las bases para una nueva dirección en la investigación en psicoterapia: dejemos de discutir sobre si una es mejor que la otra y empecemos a identificar qué es lo que sirve de cada una. Y a esto le podemos agregar: “ya que estamos, averigüemos a quién le sirve cada cosa y para qué situación utilizar determinadas herramientas”. Así surgió la práctica basada en la evidencia o “evidence-based practice” (EBp), que aplicada a la psicología clínica se denomina psicoterapia basada en la evidencia. diferentes ramas científicas han tomado la misma dirección, especialmente en el campo de la salud, y así podemos encontrar también la Medicina Basada en la Evidencia. En resumen, se trata de tomar decisiones sobre los tratamientos a partir de aquellas intervenciones que cuentan con evidencia científica que las avale.principalmente basados en los estudios clínicos aleatorizados (RcT por su equivalente en inglés Randomized clinical Trials), definen cuáles son las acciones que debe tomar un psicoterapeuta para obtener buenos resultados en sus pacientes. Además, estos estudios existen en todo tipo de psicoterapias y pueden aportar datos de eficacia a terapeutas de diferentes marcos teóricos. ¿Esto significa que no habrá más psicólogos psicoanalistas y cognitivos? ¿Estamos hablando de un abordaje psicoterapéutico unificado? pues no, lejos estamos de definir un solo tipo de psicoterapia que pueda reunir las intervenciones más eficaces, ya que muchas de ellas serían incompatibles entre sí y solo tienen sentido en un marco psicoterapéutico determinado. Sin embargo, lo que sí sostiene es que cualquier psicólogo responsable, que a su vez se preocupe y ocupe por atender las actualizaciones de su teoría y esté dispuesto a adaptar sus tratamientos según lo que señala la ciencia, podría tener mejores resultados en sus pacientes.