Ante el Consejo DDHH ONU, Cafiero le exigió a Rusia el "cese inmediato" del uso de la fuerza

28/02/2022 - 09:46 País

El canciller Santiago Cafiero reiteró hoy, al exponer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pedido de la Argentina a la Federación de Rusia para que "cese inmediatamente en el uso de la fuerza" y la condena a "la invasión a Ucrania así como las operaciones en su territorio".



Además, al referirse a la acción militar insistió en que "no es legítimo recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto".



En su mensaje como representante de la Argentina en el marco de la 49° sesión de ese organismo con sede en Ginebra, Cafiero transmitió la posición del país frente a la guerra en Ucrania, remarcó en que la política exterior se basa en el principio del multilateralismo y aseguró que el Estado argentino hacía suyas las palabras del Papa Francisco sobre el conflicto, en el sentido de "salvar al mundo de la locura y los horrores de la guerra".



En otro párrafo de su discurso, un documento que más de treinta párrafos que leyó desde el hemiciclo del organismo, se refirió a algunos de los puntos de la controversia entre Rusia y la OTAN al destacar que "la comunidad internacional no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad" como tampoco "eventuales denuncias por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes".



"El mundo no soporta más sufrimiento ni debe tolerar más muertos. La paz es urgente. El diálogo debe comenzar ya. En medio de la angustia por el conflicto en el corazón de Europa, quería comenzar transmitiendo este mensaje del pueblo argentino, un pueblo que por sufrimiento propio abraza el más absoluto de los derechos humanos: el derecho a la vida", subrayó el canciller en el inicio de su exposición.



En otro tramo del mensaje, recordó que la Argentina tiene una porción de su territorio usurpado por el Reino Unido, por las islas Malvinas y el espacio marítimo circundante, y en ese punto planteó que desde la recuperación de la democracia el país "construyó una política de Estado basada en el reclamo del diálogo en el marco de las resoluciones de la Naciones Unidas".



Además, Cafiero sostuvo que ante este presente que refleja el regreso de la guerra abierta entre naciones, al que definió como un "mundo de incertidumbres", "Sudamérica se caracteriza por un enorme capital", que es ser "zona de paz, de paz duradera".



Al referirse a la presencia de la Argentina en los foros internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores recordó que el país ejerce la titularidad del Consejo de DDHH de la ONU, a través del diplomático Federico Villegas, quien esta mañana presidió la sesión, y que además encabeza la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con el presidente Alberto Fernández a cargo de la presidencia pro-témpore del bloque.