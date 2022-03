Un delivery fue escrachado por “picotear” un pedido que debía entregar y luego amenazó al cliente

25/03/2022 - 16:35 País

La secuencia de imágenes quedo registrada en las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en la ciudad de La Plata, las cuales captaron el momento en el que el repartidor abre el paquete del cliente y se observa el momento en donde agarra una porción de comida. El joven al tener conocimiento de que fue filmado, volvió en reiteradas oportunidades al edificio y amenazó al hombre para que guarde silencio y no lo mande al frente con la empresa.

Este episodio se produjo durante el último feriado, el joven que residía en dicho edificio de la ciudad ordeno comida por delivery. A los minutos tocaron el timbre y el joven bajo a recibir el pedido, subió de nuevo a su departamento y cuando lo revisó se llevó la sorpresa de que parte del pedido faltaba.

"Miren cómo los repartidores de Rappi Argentina se roban los pedidos de los clientes en La Plata", escribió el joven indignado en las redes sociales, donde compartió las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Finalmente agregó: "Lo peor de todo es que no tengo una sola respuesta del soporte y el pibe ya vino dos veces a amenazarme para que no lo denuncie en la empresa! Medio pedido se robó”.

La marca, reconocida por realizar este tipo de deliverys de comida, inmediatamente respondió al joven pidiendo disculpas a través de su soporte técnico en redes sociales.

Hola, Bruno, te pedimos disculpas por lo sucedido, tener conocimiento de estos casos nos ayuda a mejorar nuestros procesos para prevenir que se repitan, compartinos por favor a través de DM el mail y teléfono que tenés asociados a Rappi. Te escribe Elena. — Rappi Argentina (@RappiArgentina) March 24, 2022

Por su parte, el repartidor dio su versión de los hechos: "El cliente no atendía, no dejó su número de departamento, le escribí y no contestaba", explicó según consignó el diario El Día.

"(Yo) lo daba por cancelado y encima cuando pasa eso lo tengo que pagar. El flaco aparece más tarde, cancela el pedido y se lleva igual los bizcochos y facturas. No es justo que me escrache, cuando él también tuvo su parte ya que igual se quedó con la comida", manifestó el repartidor.