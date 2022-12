El Mundial, el censo digital y los feriados, ejes de las búsquedas más realizadas en Google durante el 2022

07/12/2022 - 08:42 País

El siguiente es el ranking de búsquedas 2022 en Google, desagregado en cinco rubros: Búsquedas, Personas, Qué, Cómo y Por qué.



Búsquedas 2022:



1. Censo digital.



2. Mundial 2022.



3. Argentina vs. Italia.



4. PSG.



5. Atlético Tucumán.



6. Liga Argentina.



7. Gerardo Rozín.



8. Subsidio luz y gas.



9. Ucrania.



10. Argentina vs. Arabia Saudita.







Personas:



1. Gerardo Rozín.



2. Julieta Vallina.



3. Reina Isabel.



4. Jeffrey Dahmer.



5. Carlitos Balá.



6. Will Smith.



7. El Noba.



8. Rusherking.



9. Shakira.



10. Taylor Hawkins.







Qué:



1. ¿Qué hora es en Qatar?.



2. ¿Qué es la OTAN?.



3. ¿Qué es endemia?.



4. ¿Qué es botulismo?.



5. ¿Qué es flurona?.



6. ¿Qué es el censo?.



7. ¿Qué pasó con Piñón Fijo?.



8. ¿Qué es ReNaBaP?.



9. ¿Qué sentimiento humano soy?.



10. ¿Qué le pasó a Julieta Vallina?.







Cómo:



1. ¿Cómo hacer el Censo digital?.



2. ¿Cómo murió Dora?.



3. ¿Cómo saber mi CBU?.



4. ¿Cómo saber si cobro el IFE?.



5. ¿Cómo sacar el pase sanitario?.



6. ¿Cómo murió Jeffrey Dahmer?.



7. ¿Cómo crear un CBU?.



8. ¿Cómo se contagia la viruela del mono?.



9. ¿Cómo se llama la mascota del Mundial 2022?.



10. ¿Cómo votar en Gran Hermano?.







Por qué:



1. ¿Por qué Rusia invade Ucrania?.



2. ¿Por qué es feriado el 17 de junio?.



3. ¿Por qué es feriado el 7 de octubre?.



4. ¿Por qué es feriado el 21 de noviembre?.



5. ¿Por qué es feriado el 27 de junio?.



6. ¿Por qué Holanda se llama Países Bajos?.



7. ¿Por qué renunció el Ministro de Economía?.



8. ¿Por qué sube el dólar?.



9. ¿Por qué no juega Messi?.



10. ¿Por qué es feriado el 10 de octubre?.