Cruel: agarró a una perra en la calle, la tiró a un contenedor de basura

21/03/2023 - 19:26 País

Una mujer tiró a una perra a un contenedor de basura en el barrio porteño de Villa Luro y quedó registrada por las cámaras de seguridad de una casa vecina. El animal fue rescatado ayer por dos agentes de la Policía de la Ciudad y ya tiene un nuevo hogar.

De acuerdo a la grabación, el animal venía siguiendo desde atrás y por la vereda a la agresora hasta que llegaron a un tacho. Si bien en un primer momento parecía que la mujer lo había sacado a pasear, el panorama cambia cuando se agacha, toma a la perra y la tira dentro del contenedor para luego abandonarla allí.

Un vecino que se acercó al lugar a dejar sus residuos fue quien primero se encontró con la mascota. Sentada en un extremo dentro del cesto estaba la perra, pequeña, blanca y negro. Tras ello el hombre se comunicó enseguida con el 911 y personal de la Comisaría Vecinal 10 C de la Policía de la Ciudad, los oficiales Santiago Quiroga y Darío Sandez, se acercaron hasta la calle Leopardi al 300, donde ocurrió el maltrato, según indicaron las fuentes.

Al ver lo que ocurría uno de los dos oficiales ingresó al contenedor. Con cuidado, mientras le decía con cariño “vamos, papá; vamos, chiquita” porque no se sabía cómo podía reaccionar el can ante la situación, el uniformado retiró a la perra de manera exitosa y se lo pasó a un vecino que esperaba afuera y que se preguntaba: “¿Por qué la habrán dejado? ¿Estará embarazada?”.

El titular de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, el doctor Federico Gotusso, dispuso hacer un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y darle intervención a un médico veterinario para que revise el estado de salud del animal.

Final feliz

Tras una visita a la veterinaria, la perra fue adoptada por Quiroga, uno de los efectivos que la rescató. "Estaba buscando un perro, así que apenas la rescataron decidí que me la llevaba yo. Es re buenita, tranquila”.

El nuevo dueño de Ellie, como fue bautizada, contó que sentía “mucha bronca e impotencia” por encontrar a la perra en esa situación. Si bien relató que no es la primera vez que rescatan un can, nunca había sido en esas circunstancias. “Ahora será la Justicia la que determinará la pena que le corresponde a esa mujer (que hasta el momento no fue identificada)”, agregó el oficial.