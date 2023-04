Aerolíneas Argentinas vende pasajes en cuotas sin interés: cuáles son los destinos y cómo acceder

06/04/2023 - 10:48 País

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción para financiar sus vuelos de cabotaje con hasta 6 cuotas sin interés.



La medida rige desde abril a junio donde se podrán encontrar miles de destinos para concretar un viaje por la Argentina.



Lo cierto es que los vuelos podrán pagarse hasta 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias Visa, MasterCard y Cabal del plan Ahora y con Naranja X; para volar por Argentina del 10/04 al 30/06.



Y podrás disfrutar de todo un poco, desde sierras, montañas, ríos, lagunas, cataratas, mar, entre muchos atractivos; para darte ese merecido descanso o momento placentero que necesitás.

Los destinos que ofrecen desde Aerolíneas son: Calafate, Usuhuaia, Iguazú, Rosario, Córdoba, Bariloche, Mar del plata, Jujuy, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Neuquén, Posadas, Salta, Tucumán, San juan.



Vuelos: los derechos y obligaciones para pasajeros y líneas aéreas



En un nuevo Podcast de Legalmente, Sergio Mohadeb te cuenta todo lo que tienen que tener en cuenta los pasajeros a la hora de volar.



Si alguna vez tuviste la oportunidad de tomar un avión, sabes que hay cosas que los pasajeros pueden hacer y otras que no. Pero hay algunos derechos y obligaciones que no son muy tenidos en cuenta, por eso es que Sergio Mohadeb te cuenta todo lo que tenes que saber antes de someterte a alguno de los vuelos.



En términos de modelos de regulación de líneas aéreas hay varias opciones, uno que es más intervencionista y es el de Europa que opta por tener una carta de derechos de los pasajeros, con compensaciones en casos de demoras, qué pasa si hay una pérdida del equipaje, etc.



Esto está muy regulado en Europa, la competencia no es tanta y la regulación es necesaria. De esa forma el pasajero sabe a ciencia cierta qué derechos tiene y cuáles no. en el caso de EE.UU. cambia un poco, principalmente por la gran competencia que hay por las muchas líneas aéreas y low cost que se pueden tomar.



En este caso los derechos no son tantos, es más comercial, contractual. Es lo que se pacte en cada uno de los pasajeros, según el ticket que compre.



En estos casos en EE.UU. el sistema de justicia hace lo propio para corregir las deficiencias que pueda tener la prestación de un pasaje, es decir cuando hay algún conflicto en general o la justicia o la competencia se corrige.

En el caso de nuestro país, en Argentina el mercado de líneas aéreas no es muy competitivo, hay pocas en total. En el caso de la regulación, es muy deficiente.



Tenemos por un lado un mercado poco competitivo tal vez por el tamaño o por otros factores y por otro lado tenemos poca regulación, esto hace que los derechos del pasajero muchas veces queden en el aire.

Si querés enterarte los problemas que pueden haber y que reclamos son los más comunes cuando volamos en una línea aérea, te recomendamos que escuches el Podcast de Legalmente, que Derecho en Zapatillas te cuenta todo. /La 100