Wado de Pedro se refirió a su tartamudez y cómo aceptó su condición

05/06/2023 - 20:16 País

En una entrevista íntima, el Ministro del Interior habló sobre el trastorno del habla, conocido como tartamudez o disfluencia, que marcó su vida: “Ya es muy difícil que no haga algo por la tartamudez”, manifestó en diálogo con el medio La Nación.



-Vos destacás, también, cosas buenas que te dejó la tartamudez. ¿Cuáles serían?

-La perseverancia, la capacidad de escucha, salir del egocentrismo. Ser protagonista de otra forma. Sobre todo, la capacidad de escucha, la resiliencia, la aceptación, de otros también. Si tengo un problema y me acepto, también puedo aceptar a otra persona que tiene diferencias.

De Pedro aún recuerda una de los testimonios que más lo inspiró durante su tratamiento. Fue el del filósofo y escritor argentino Tomás Abraham, que una tarde fue a dar una charla a su grupo de autoayuda de la Asociación Argentina de Tartamudez.

-Nos dijo: “métanle, pueden hacer lo que se propongan. Y pensé: bueno, el tipo está hablando bien, pero lo trajeron como tartamudo. Entonces se puede. Después me doy cuenta que ahora soy yo al que usan como ejemplo. Recién, una bombera se viene a sacar una foto y me dice: “Tengo un hijo de 14 que tiene disfluencia y la pasa mal, le cuesta mucho. En la escuela le dicen que es discapacitado. El padre también lo dice, yo digo que no. Juega muy bien al fútbol, sufre mucho, pero sos el ejemplo de él. Te mira, te sigue.

-¿Y eso qué te genera?

-Una muy buena sensación, muy buena. Es lo que me llevó a hacer la campaña Argentinos contra el Bullying, a acordarme de los momentos de frustración y no querer que otro pibe u otra piba tengan esos momentos. Lo que más me gusta de mi función hoy, además de que estoy haciendo cosas con las provincias y un montón de cosas que hago como ministro, es ayudar concretamente y evitar sufrimiento y saber que un pibito, una pibita, un nene o una nena que sufre menos es una infancia saludable, que después es una adolescencia saludable. Una infancia con amor y con ternura genera mejor gente.