Duro revés para el empresario José Demicheli y ordenan su detención

15/05/2021 - 00:20 Policiales

La Cámara de Apelaciones de la Justicia provincial confirmó la denegatoria de la eximición de prisión del empresario ganadero José Demicheli, por lo que continúa vigente la orden de detención en su contra. El sospechoso asegura que compró las cabezas de ganado “de buena fe” (a Luis Magliano) y que demostró su predisposición y colaboración con la causa desde el inicio, por lo que considera “injusta” la resolución.

José Demicheli es el titular de la Fiduciaria ADBlick Ganadería, empresa que declaró como de su propiedad 230 terneros que fueron hallados en el establecimiento rural Agrolam (en Quimilí), pero que en realidad tenían las marcas pertenecientes a cuatro sociedades bonaerenses que denunciaron el “robo” o “desaparición” de 4.600 vacunos desde dos campos en Weisburd y Campo Gallo, donde habían sido alojados para cría y engorde en establecimientos pertenecientes a la firma cordobesa Óleos del Centro (propiedad del mencionado Magliano).

La fiscal que lleva adelante la investigación, Dra. Mariela Bitar de Papa, había requerido oportunamente allanamientos y procedimientos en oficinas de ADBlick en Buenos Aires, desde donde se secuestró documentación, además de la que la firma aportó de forma voluntaria a mediados de abril.

Los abogados de la Fiduciaria presentaron un pedido de eximición de prisión a favor de su titular, José Demicheli. La fiscal Bitar de Papa se opuso y solicitó su detención. Un juez de primera instancia denegó la eximición y ordenó la detención del empresario, pero la defensa apeló el fallo.

El jueves se llevó a cabo una audiencia en la Cámara de Apelaciones, en la que los abogados de Demicheli insistieron que se le debía conceder la eximición de prisión a su cliente, entendiendo que no había riesgos procesales y que siempre colaboró con la investigación, asegurando que en realidad es una víctima más de otros acusados.

La Dra. Bitar de Papa insistió en que sí existían peligros procesales y que Demicheli debe presentarse a declarar y rendir cuentas de sus actos ante la Justicia local.

Finalmente el tribunal, compuesto por los Dres. Sandra Generoso, Luis Lugones y Raúl Romero, resolvió ayer rechazar los planteos de los abogados defensores y hacer lugar al pedido de la fiscal, por lo que confirmaron la denegatoria de la eximición de prisión y se mantiene vigente la orden de detención contra el empresario.

Disconformismo

Una vez notificada la resolución de los camaristas, desde la firma ADBlick emitieron un comunicado en el que expresaron su desacuerdo.

“A pesar de que el Sr. José Demicheli se encuentra a derecho y que la empresa que representa ha acreditado en las actuaciones ser comprador de buena fe del ganado oportunamente secuestrado en el marco de la investigación, la Cámara de Apelaciones sostuvo su pedido de detención interpretando que existen riesgos procesales atendibles que justifican que Demicheli deba apersonarse a declarar y deponer sus explicaciones en Santiago del Estero”.

“Al respecto, los abogados de Demicheli, liderados por el Dr. Guillermo Rivarola, manifestaron que “definitivamente José se presentará frente a los fiscales la semana entrante, porque es un ciudadano que se encuentra a derecho, respetuoso de la ley y de la Justicia, y un hombre de negocios que ha cumplido con todas sus obligaciones y así continuará haciéndolo. Su pedido de detención resulta absolutamente innecesario para asegurar la comparecencia de quien ha colaborado y seguirá colaborando con la investigación. Resulta institucionalmente preocupante porque entendemos que se trata de una decisión que no se ajusta a las constancias del expediente ni a la normativa procesal”.

“De todas formas, no hay motivo alguno para que no sea excarcelado luego de que preste declaración personalmente, pues toda la prueba incorporada a la causa -incluyendo la ya aportada por el propio Demicheli- demuestra claramente que, dado su carácter de comprador de buena fe de la hacienda secuestrada, siempre debió ser considerado uno de los damnificados por los hechos denunciados y no un imputado”.

La palabra del empresario tras conocer la resolución

José Demicheli expresó: “ADBlick Ganadería aportó toda la documentación que acredita que es un comprador de buena fe del ganado secuestrado por la fiscalía, todo lo cual entendemos será analizado para esclarecer los hechos y definitivamente la Justicia se expedirá al respecto. Siempre estuve a disposición de las investigaciones y a pesar de que no ha sido hoy valorado por el Tribunal, me entristece que no prime la lectura, análisis y se valore mi trayectoria de todos estos más de 30 años de profesión”.

“Continuaremos de nuestra parte actuando con la misma templanza, fortaleza e integridad para procurar que la Primera Instancia profundice la lectura y análisis nuestras presentaciones espontáneas de más de 380 páginas presentadas hace más de un mes ya, que demuestran que debemos ser considerados víctimas y no imputados. A la luz de su lectura emerge, claramente, que ADBlick Ganadería fue comprador de buena fe de los 230 terneros en cuestión entre más de los 20.000 terneros comprados en las últimas temporadas. Seguiremos cooperando para que la industria ganadera salga fortalecida de estas cosas y se mejoren las prácticas de trabajo, todavía nos falta mucho para estar en los niveles mundiales”.l