Un niño de 12 años asaltó a la atleta Lucía Moyano y la lesionó

26/11/2021 - 01:31 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (c) La atleta termeña Lucia Moyano (34) sufrió el robo de su celular cuando se encontraba en la vereda de la avenida Costanera entrenando, durante la noche del miércoles.

La deportista se presentó en la policía y allí manifestó que mientras se encontraba realizando trabajos físicos, fue abordada por un adolescente que circulaba en bicicleta y tras empujarla y derribarla al suelo, le sustrajo su teléfono celular marca Motorola Modelo G30.

A pesar de las heridas que sufrió, la atleta se levantó de inmediato y salió tras los pasos del precoz delincuente, al intentar darle alcance a pie se tropezó y cayó al piso sufriendo heridas, por lo que allí optó por subir a bordo de su motovehículo para continuar la persecución.

A pocos metros del lugar donde ocurrió el atraco, Moyano logró atrapar al acusado. Allí descubrió que se trataba de un niño, quien rápidamente al verse reducido le devolvió el aparato móvil.

Cuando personal policial llegó al lugar y tomó conocimiento de la situación le informó de lo sucedido al fiscal coordinador —Dr. Ignacio Guzmán— quien dispuso secuestro de la bicicleta, se reciba denuncia penal y se haga entrega del menor, residente en el barrio España, a sus padres.

Tras el hecho, la víctima utilizó su perfil en Facebook para contar el difícil momento que le tocó vivir. Ante ello escribió: "Indignada, y la verdad no lo puedo creer. Tantos años entrenando aquí, un lugar increíble. Me acaban de robar en la Costanera el teléfono. Un niño en bicicleta (de 12 años) me tiró y me hizo golpear. Me pude levantar, lo seguí y lo agarré, pero el daño ya lo hizo. Hoy a mí, y después? Entreno a chicos, y si les pasa a ellos? Veo gente haciendo sus actividades y corren el mimo peligro. Golpeada en todos lados, me vengo preparando para desafíos muy importantes y ahora? Me siento muy triste que niños tomen así estas decisiones".

El posteo recibió cientos de comentarios, donde los usuarios se solidarizaron por el difícil momento que atravesó.