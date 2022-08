VIDEO | Camionero santiagueño circulaba sin luces por caminos vecinales para que no descubrieran lo que transportaba

01/08/2022 - 19:27 Policiales

Un operativo policial llevado a cabo en la madrugada de este lunes, tuvo como resultado la detección de un camión que circulaba sin luces y por caminos vecinales para no ser descubierto. La razón era que llevaba a bordo una carga que no era muy legal que digamos: eran animales equinos cuyo traslado no estaba en regla ni tampoco las condiciones para el correcto transporte.





Según se supo por información oficial, el procedimiento tuvo lugar durante los primeros minutos de la 1, sobre Ruta 11 cerca de la localidad de La Granja, departamento Banda. Cerca de allí, desde el camino vecinal más próximo, salía el camión en cuestión prácticamente a oscuras, como evitando cualquier contacto que pudiera aguarle su cometido.





El chofer se identificó ante la policía y declaró haber sido contratado por un ciudadano llamado Luis Díaz, alias "Gringo", con domicilio en Estación simbolar. Este sujeto le había encargado el traslado de catorce caballos desde El Caburé, departamento Copo hacia la localidad de San Juan, departamento Banda.

Los policías pudieron verificar que los animales eran trasladados en malas condiciones y que el camionero no contaba con la documentación en regla para tal tarea.