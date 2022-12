Un camionero discutió con su expareja y le arrojó un machete que impactó en su cuerpo

17/12/2022 - 23:06 Policiales

Un hombre fue apresado por la Policía después de haber mantenido una fuerte discusión con su ex pareja y arrojarle un machete que terminó impactando en su cuerpo.

Fuentes policiales y judiciales informaron que este sábado, en horas de la tarde, un llamado telefónico solicitaba la presencia de los efectivos policiales en una vivienda del barrio Río Dulce de La Banda.

Una vez que los uniformados se hicieron presentes en el lugar, se entrevistaron con la damnificada, una joven de 22 años, la cual manifestó que momentos antes la había atacado su ex, un chofer de camión de 30 años.

La damnificada relató que hace siete años que mantenía una relación con el acusado y que tienen tres hijos en común, pero que hace dos meses decidieron ponerle fin a dicha relación, pero residen en el mismo terreno, pero en diferentes casas.

En cuanto al hecho de violencia, la joven señaló que hoy se encontraba en su vivienda, cuando decidió darse una ducha, dejando su billetera sobre su cama, la cual contenía la suma de $3.000,

Al salir del baño, advirtió que el dinero ya no se encontraba en su billetera, por lo que suponiendo que se lo había sustraído su ex, fue a reclamarle y éste le manifestó que no se lo devolvería porque ya lo había gastado.

Ella insistió que se los devolviera porque tenía que trasladarse a la casa de su padre en otro barrio, y el acusado enfurecido comenzó a vociferar que seguramente lo que quería era verse con otro hombre, a lo que la joven le habría contestado que sí lo haría.

Ante la última respuesta, el acusado tomó un machete que estaba cerca y se lo arrojó a la joven, impactando a la altura de la cintura, por lo que ésta corrió y pidió a los vecinos que llamaran a la Policía. La fiscal de turno, Dra. Pilar Gallo, ordenó la aprehensión del agresor, lo que se concretó de inmediato en el lugar.