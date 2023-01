Una nueva indagatoria a la "banda poliladron" reactiva la causa Servisur

28/01/2023 - 01:18 Policiales

Con una inesperada nueva indagatoria a la "banda poliladron", la Fiscalía se apresta a bajar el telón al proceso por el golpe en el que le robaron $ 2.413.080 a la empresa Servisur y, enfrente, la defensa jugará fuerte sus últimas fichas, por el cese de prisión colectivo.

Según la investigación, el 12 de noviembre del 2019 el exonerado policía, Marcos Villalba; el también exonerado, Bruno Rubín; los policías, Luis Serrano y Marcelo Campos y en quinto lugar, el técnico en celulares, Iván Díaz Páez, dieron el gran atraco a plena luz del día y en un barrio céntrico.

Sorprendieron a dos tesoreros de Servisur mientras viajaban en remís, desde la base de la firma en avenida Belgrano y Solís hacia el microcentro. Llevaban dos bolsos con $ 2.413.080 para depositar en diferentes cuentas bancarias para la compra de combustible.

Escenario

El epicentro del asalto fue la intersección de las calles 24 de Septiembre y Dorrego. Le cruzaron una moto y una camioneta Ford Ecosport por delante. Les apuntaron con armas de fuego y les arrebataron los bolsos con dinero. Dejaron abandonada la camioneta, amenazándolos con que tenía explosivos.

El grupo escapó en motos y se habría ocultado en una casa del B° 8 de Abril. Los apresaron a las pocas semanas. El 2 de julio del 2020 fue atrapado Marcos Villalba en el B° Siglo XXI. Todavía se encuentra prófugo Maximiliano "Piri" Villalba, su hermano. "Robo doblemente calificado, agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda", serían los cargos que la Fiscalía le atribuye a los detenidos a lo largo del dilatado proceso.

Medidas

Casi tres años y tres meses después, la fiscal Carla León habilitó la feria, con días y horas, para una nueva indagatoria: "Atento al estado procesal de la causa, fíjese fecha de nueva declaración indagatoria a los siguientes imputados", destaca la cédula de notificación.

Marcos Matías Villalba será indagado el miércoles 1 de febrero a las 9.30. De acuerdo con el listado, en ese horario, le seguirán, Marcelo Campos, el 2; Bruno Rubín, el 3; e Iván Díaz Páez, el 6 de febrero desde las 9.30. Serrano no tiene fecha de indagatoria.

En contexto, un vocero deslizó que la Fiscalía acumulará el legajo de los detenidos de la primera causa, con el procedimiento y caída de Marcos Villalba. A ello, valen añadirse nuevas pruebas que León y compañía informarán a las defensas, como trámite final que antecederá a la clausura y elevación a juicio.

La reacción y contragolpe que planean las defensas

En el ocaso del 2022, la Cámara de Apelaciones resolvió prorrogar la prisión preventiva de la "banda" acusada de perpetrar el asalto, desestimando los planteos de cese de prisión de la defensa de los acusados.

Sin pausa, los abogados contragolpearían y ahora presentarían un nuevo requerimiento, pero ante otro cuerpo judicial, por entender que la detención de la "banda" sería ilegítima.

Ergo, si los abogados juzgan que sus representados no están detenidos conforme a derecho, todo indicaría que se precipitaría una "lluvia" de hábeas corpus tendiente a neutralizar la solicitud de elevación a juicio de la fiscal León.

Por ejemplo, los abogados cuestionarían los plazos, las prórrogas, las imputaciones y hasta la habilitación de la feria. ¿Por qué? La defensa entendería que la Fiscalía es parte en el proceso.

Por ende, se darían por no notificados en plena feria, ya que a criterio suyo correspondería que un juez/a le conceda, o no, tal requerimiento de habilitación. Más no, implementarlo por sí misma.

No es todo. También atacarían algunas pruebas del caso, esas que vienen objetando desde que la causa arrancara en el ocaso del 2019.

Como sea, los dos criterios opuestos (Fiscalía y defensa) insinúan retener la causa en la instrucción y el tiempo transcurre inalterable pulverizando todo atisbo de esperanza en que el dinero fuese a recuperarse alguna vez.