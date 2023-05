Santiagueña fue brutalmente agredida en la parada del colectivo

11/05/2023 - 02:21 Policiales

Una adolescente santiagueña que estudia en la Universidad de Rosario fue salvajemente agredida mientras esperaba el colectivo y dos delincuentes intentaron robarle el celular en barrio Antártida Argentina, en la zona oeste de Rosario, Santa Fe.

El hecho se registró pasadas las 17 del martes, cuando Camila (21), estudiante de Medicina, se encontraba parada sobre calle San Lorenzo al 7800 y fue abordada por dos delincuentes en moto que le exigieron el aparato móvil. Si bien ella estaba dispuesta a entregarlo, no hizo tiempo a sacarlo de entre su ropa cuando fue salvajemente golpeada, dijo el diario La Capital.

"Me tiraron al piso, me patearon la cabeza, las piernas, me dieron piñas en la cara, en la cabeza", enumeró la víctima, que vive hace un año y medio en Rosario. Ante sus gritos, los vecinos salieron a la calle y la auxiliaron.

"Como había mucha gente se tomaron el palo", dijo Camila, y añadió que esperó media hora que llegara una ambulancia y finalmente fue trasladada al Hospital por gente del barrio.

"En el camino incluso me desmayé. Gracias a Dios hubo mucha gente que me ayudó", sostuvo y remarcó: "Justo iba al psicólogo para hablar sobre cómo me siento en Rosario. Vengo de un lugar donde no pasan estas cosas", sostuvo.