Fecha, a juicio oral por el femicidio de Yésica y el homicidio de Felipa

31/05/2023 - 23:39 Policiales

Jorge Vidal Fecha fue enviado ayer a juicio. Un tribunal definirá su conducta en base al "homicidio agravado por mediar violencia de género o femicidio" de su expareja, Yésica Viviana Palmas y por el contrario, "homicidio simple" de su madre, Felipa Antonia Correa.

El cambio de calificativa fue dispuesto por el juez de Control y Garantías de Monte Quemado, Copo, Facundo Sayago, al hacer lugar a la defensa de Fecha, Luis Barraza y Carlos Ríos López.

En su resolución, el magistrado concedió la prórroga de prisión preventiva, pero por un año y no por dos, tal cual lo pretendían los fiscales, Gabriel Gómez y Santiago Bridoux.

Mañana de espanto

La historia criminal de Fecha se remonta al 11 de enero del 2021. Aquella mañana, el individuo "bañó" con sangre la separación de su pareja, Yésica. Ascendió a su motocicleta, pidió prestada una escopeta y recorrió casi 30 kilómetros solo para provocar una masacre en el Bº El Porvenir.

Los testigos indicaron que Fecha arribó en moto. Preguntó por Yésica y como no la encontró, siguió y 300 metros más adelante la encontró en casa de una amiga. Sin miramientos, la asesinó de un tiro, previo besar y despedirse del hijo en común.

Con los amigos y vecinos aterrados, regresó a lo de Felipa. Llevaba un "bulto" en una campera. Tiró un ladrillo. Ingresó hasta el pasillo del patio. Los familiares de la mujer lo escucharon reprochar: "Ustedes me han hecho mucho daño".

Desde un metro y medio de distancia disparó y Felipa se cayó. La muerte se precipitó por añadidura, antes de ser socorrida en el hospital local.

No fue todo. Los testigos subrayaron que un hijo de la segunda víctima se trenzó en lucha con Fecha, quien también llevaba un cuchillo y la escopeta. El joven le arrebató el arma blanca, más no la de fuego. Fecha abandonó la moto, huyó a pie y horas después se entregó en la Comisaría 22, acompañado por un hermano.

El fallo del magistrado

En su resolución, el juez basó su no al "femicidio", ya que Felipa era la ex suegra de Fecha. "... De los propios testimonios incorporados como evidencia de cargo, no surge que haya existido algún tipo de violencia para con esa víctima. Así las cosas, considero que es atendible y pertinente que la calificativa para el caso de homicidio agravado por mediar violencia de género en perjuicio de Correa Felipa Antonia, debe ser sustituida por la figura del tipo penal homicidio simple", destacó el magistrado.

La resolución fue notificada a las partes. En especial, a la defensa de Fecha, quien se encuentra alojado en el Penal de Varones Alsina 850.