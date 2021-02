Fuerte acusación de Julieta Prandi a su ex marido

22/02/2021 - 21:01 Pura Vida

En medio de la disputa judicial por la cuota alimentaria y el régimen de visitas, la modelo Julieta Prandi cuestionó a su ex marido Claudio Contardi y lo acusó de “violencia familiar”. En el año 2018, Julieta se separó de Claudio Contardi luego de diez años de relación y de tener dos hijos en común, Rocco y Mateo, en medio de fuertes denuncias por violencia familiar y la división de los bienes conyugales.



A más de dos años de la ruptura, la modelo sigue batallando en la Justicia por la definición de la cuota alimentaria, el régimen de visita de sus pequeños y el permiso para vivir en su propiedad. Pero antes de tener la próxi‑ ma audiencia con su ex, Prandi sufrió una desesperante situación con el empresario y lo denunció por abandonar a sus hijos en la vereda de su casa.



Según contó la conductora, su ex marido abandonó en la puerta de su casa a sus dos hijos mientras ella estaba trabajando en la radio. “Cuando yo estaba en la radio, me llama Pao, que es una chica que me ayuda en mi casa y que venía un rato a limpiar, y me cuenta que cuando llegó se encontró con que los chicos estaban desde las 12, hacía una hora y media, esperando en la puerta de mi casa para entrar”, relató a Teleshow.



“Cuando ella aparece, él se le viene encima y le dice: “Te dejo a los chicos”. Ella le respondió que no se podía hacer responsable, que no correspondía, pero a él no le importó y se fue”, detalló sobre la delicada situación. Además contó que su abogada Ana Rosenfeld le recomendó que hiciera la denuncia y así lo ratificó en la Comisaría de la Mujer.



Sobre el episodio con su ex, manifestó: “En el auto estaba su abogada. íUna cosa de locos! Es decir que mis hijos pasaron una situación de abandono, de muchísima violencia, gritos y nervios. Estuvieron dos horas en un auto esperando y después los tiraron como si fueran un paquete. Los dejaron en la vereda. Si no venía Pao, se los dejaba al jardinero que pasaba o a mi vecina”. “Es violencia familiar, de género, económica. Verbalmente sufrí todo tipo de amenazas. Estoy exhausta de luchar. La Justicia es cada vez más lenta. A esta altura pienso que porque soy mujer es desigual conmigo, la encuentro machista. Pero voy a defender a mis hijos con mi vida. Me tocás un hijo y me olvido de todo. Mi ex marido cruzó los límites. Les está haciendo un daño emocional que es terrible.”, remarcó.