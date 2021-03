Susana Giménez será la “Ellen DeGeneres” argentina este 2021

10/03/2021 - 21:01 Pura Vida

En un año en el que los programas de entretenimiento se volvieron más rendidores que nunca para la televisión argentina, y especialmente para la pantalla de Telefé con éxitos como “Un minuto para ganar”, “Pasapalabra” y el reality “MasterChef Celebrity”, el director de conteni‑ dos del canal de las pelotitas, Guillermo Pendino, anunció que Susana Giménez regresará a la televisión con un mega show al estilo Ellen DeGeneres, la conductora número uno de los EE.UU., proyecto que la tiene muy entusiasmada a la diva.

“Vuelve Susana. Lo hará con un show extraordinario. Un formato que se llama Game of Games y es muy divertido. Susana está súper entusiasmada, queriendo reencontrarse con el público muy pronto”, reflejó Teleshow las palabras de Pendino. Y sobre las características del pro‑ grama que le permitirá a la conductora reencontrarse con su público, comentó: “Game of Games, por su es‑ tructura y cómo es el progra‑ ma en sí, está planificado por lo menos una vez por semana. Es un formato de una tempo‑ rada, en principio, semanal”.

Pero ese no es el único proyecto que la diva tiene en‑ tre manos, ya que fue convo‑ cada para hacer una partici‑ pación especial en la serie que dirigirá Martín Piroyansky pa‑ ra Amazon Prime Video.

“Estamos muy felices de agregar Porno y Helado a nuestra creciente lista de emocionantes títulos que te‑ nemos planeados para Argen‑ tina y la región. Esta divertida historia habla de las desven‑ turas que experimentan las amistades en el mundo mo‑ derno y todo hecho posible por un sorprendente elenco”, adelantó Javiera Balmaceda, quien encabeza las series ori‑ ginales locales para Latinoa‑ mérica de habla hispana de Amazon Studios.

La serie de 8 episodios gi‑ rará en torno de Pablo (Piro‑ yansky), un hombre inmaduro de 30 años que junto a su me‑ jor amigo, un perdedor llama‑ do Ramón (Nachito Saralegui), y Ceci (Sofía Morandi) una jo‑ ven estafadora, crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena local de la música. El amor que comparten Pablo y Ramón por ver pornografía y comer helado inspira su pri‑ mer éxito pop y muy pronto la mentira se sale de control.

El elenco que también contará con Favio Posca, Eli‑ seo Barrionuevo, Javier Nikli‑ son y Santiago Korovsky to‑ davía no tiene fecha para el inicio de las grabaciones, pero lo que sí sabe es que se cum‑ plirán con los protocolos sa‑ nitarios correspondientes de testearse antes de cada gra‑ bación, mantener la distancia social detrás de escena y también usar tapabocas.

Susana Giménez, quien pasó gran parte de la pande‑ mia entre Uruguay y Miami aún no se expresó pública‑ mente sobre sus nuevos compromisos laborales. En su círculo íntimo se dice que la diva no quiere anunciar su re‑ greso hasta que estén dadas todas las condiciones para que ella y su equipo no se contagien.

Mientras tanto, Marcelo Iripino, el histórico coreógrafo de las aperturas del programa de Susana, anticipó que pre‑ para un musical nunca antes visto para esta vuelta.