Lali, con personaje de muchas capas

Lali Espósito, una de las protagonistas de la serie “Sky Rojo”, que narra el intento de tres víctimas de trata en situación de prostitución en España por escapar de su proxeneta y que podrá verse a partir del 19 de marzo en el gigante del streaming Netflix, señaló que la producción busca “mostrar una realidad de manera diferente y original” y “suma para seguir hablando de todo aquello que se calló siempre”.



“Entre tantos proyectos que se podrían hacer, entre tantas plataformas y opciones de cosas para mirar, elegir este tema saca eso que está abajo de la alfombra y que hace mal a un montón de mujeres”, dijo la actriz y cantante a Télam y otros medios internacionales.



La nueva apuesta de Netflix, de 8 episodios de solo 25 minutos cada uno, fue creada por el español Álex Pina, conocidísimo por ser la mente detrás de la exitosa “La casa de papel”, y su colega Esther Martínez Lobato.



Sobre la inconfundible y descarada estética “pulp”, con neón, purpurina y colores fuertes que remiten a las producciones de bajo presupuesto del siglo pasado, con la que está realizada la serie, Espósito explicó que se trata de un abor‑ daje basado en el concepto del “caballo de Troya”, que “viene con todo el brillo y cuando menos lo esperás, habla de lo que vino a hablar”.



“Creo que la serie no busca adoctrinar al público sino mostrar una realidad, de una manera diferente y original, pero mostrarla, que es algo que pocos hacen. Lo que hace es ponerte esa realidad enfrente, con entretenimiento, pero enfrente de la cara”, consideró.



Además, agregó que para ella, esa temática es “lo más valiente de la apuesta” de la serie, cuya narrativa se condice con un quiebre “del estereotipo femenino en su totalidad”.



“A nivel interpretativo los actores y actrices solemos ser etiquetados, las mujeres ni hablar. Ahora podemos gozar el privilegio de la ruptura de los estereotipos, hablar en voz alta de nuestros cuerpos, de cómo queremos ser, de cómo queremos ser vistas, y eso da como resultado personajes con muchas capas y un montón de complejidades, como los de “Sky Rojo””, opinó.



Y añadió: “Las actrices por suerte ya no tenemos que hacer personajes planos y aburridos por el solo hecho de ser mujeres, podemos estar a la cabeza de pro‑ yectos como éste, con personajes súper profundos y mostrando caras que no son sólo las de las víctimas”.



“Creo que todo lo que hagamos des‑ de el arte para sumar al movimiento fe‑ minista es maravilloso”, destacó.