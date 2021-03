El musical de Broadway con acento argentino

14/03/2021 - 21:05 Pura Vida

“Mamma mía”, “Matilda” y “Spider-Man: Turn off the Dark”, grandes musicales estrenados en los teatros de Broadway, tuvieron el sello de una argentina en el área de producción. Se trata de Valentina Berger, quien vive en Nueva York desde hace diecinueve años. Hoy es una gran referente en el mundo.

Hoy florece y trasciende con “Go Broadway”, progra‑ ma más importante de come‑ dia musical para estudiar en Nueva York, que creó y dirige, y la representación de “Backstage”, con fuerte presencia en Latinoamérica. Hasta septiembre, como mínimo, Valentina deberá esperar a que reabra el gran centro mundial de los teatros musicales.

Mientras, sigue activa con una mirada puesta en su país, la Argentina, donde apuesta al streaming. Y este 25 de marzo, a través de la plataforma online, estrenará “Rent”, musical inspirado en La Boheme que produce y que se verá con elenco argentino. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , Valentina habló de sus sueños convertidos en realidad, su presente y su futuro.

Ver teatro por streaming es otra gran apuesta de Valentina, “Rent” es una de ellas, pero para octubre de este año también prepara otra pieza teatral que estará protagonizada por grandes figuras de la escena argentina. La reinvención cuenta, y mucho.

¿Qué significó hacer realidad tu sueño de producir en el corazón mismo del teatro en el mundo, como es Broadway?

La primera vez que vine a Nueva York y caminé por las calles, miraba los teatros y las luces, dije que yo quería ser parte de esto. No sabía cómo, pero sabía que quería estar. Cuando uno ama mucho, mucho, mucho, trabaja y pone energía y arma un plan de cómo conseguirlo, las cosas son posibles.

¿Cuál ha sido tu plan para alcanzar ese sueño?

Mi plan fue que yo quería vivir y trabajar en Nueva York. Y por algún lado tenía que empezar. Así que, a los 18 años me subí a un avión y me vine porque conseguí una beca para estudiar (Valentina Berger llegó a Manhattan para estudiar la carrera de Performing Arts Management- Gestión de artes escénicas. Sabía que tenía un tiempo limitado y que tenía cuatro años para entrar en este mundo. Entonces, lo que hice fue hacer pasantías en las oficinas de Broadway. Cuando me recibí ya tenía cuatro años de experiencia de trabajo y me contrataron de una. Ese fue el plan y el resto creo que no lo planee y fui probando diferentes cosas. Sabía que quería producir, pero uno no podía llegar a eso directamente. Así que aprendí un poco de marketing, de prensa y de producción ejecutiva. Una cosa llevó a la otra.

¿Producir hoy en Broadway ha sido la consolidación de ese sueño?

Ciento por ciento. Mi sueño era vivir en Broadway y llevar a mi país, pero como en la vida hubo otros planes y no pude llevar Broadway a la Argentina traje a la Argentina para acá. Muchos chicos viven en dos semanas lo que yo viví en la última década.

¿Qué pasa por la cabeza de una produc‑ tora cuando sabe que los teatros de Broadway abrirían recién en septiembre?

Como productora, que hayan anunciado que hasta septiembre no abrirán los teatros, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me permitió reorganizarme. Esto me da para prepararme y buscar dónde está abierto el teatro. Por eso es que estoy con proyectos en Brasil, en Argentina y en España donde el teatro está reabriendo de a poco.

¿A qué obedece que se demorará tanto en abrir los teatros de Broadway

Broadway no puede funcionar con menos del 70% de su capacidad, ya que no se puede sostener el costo de una producción. Por otro lado está el tema del público. Un gran porcentaje de los espectadores es mayor de 65 años y, por lo tanto, población de riesgo.

¿Qué sientes cuando dicen que Valentina Berger es, valga la metáfora, la argentina que abre las llaves a Broadway?

Me sigo riendo cada vez que lo escucho. Es muy dulce. Soy un puente. La verdad es que a mí me gusta conectar artistas con maestros. Me veo más como un puente. Y si puedo abrir puertas a la gente eso está bueno.

Hace casting para los gigantes del streaming

“Go Broadway” es el programa más importante de comedia musical para estudiar en Nueva York que Valentina creó y diri‑ ge.



¿Hacer casting para Netflix y Amazon, entre otras plataformas de streaming, se te hace cuesta arriba?



Es un gran avance que la plataforma “Backsta‑ ge”, una plataforma de casting mexicana, haya decidido apostar en Lati‑ noamérica en un momento como este. Todos estos casting que por ahí se lo veía inalcanzables, muy lejanos o que no sabían por dónde encararlos, ahora están a unos click de distancia.



¿Cuántos artistas de “Go Broadway” fueron elegidos para trabajar en producciones?



Todos los artistas de “Go Broadway” están en “Backstage”. No tengo un número exacto, pero sé que doce chicos ya han conseguido trabajo para el exterior. En “Rent”, una de las producciones que estoy haciendo, que hici‑ mos toda la audición me‑ diante “Backstage”, hay varios alumnos de “Go Broadway”