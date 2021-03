Los premios Oscar ya tienen a sus candidatos

15/03/2021 - 22:13 Pura Vida

Con diez candidaturas, entre las que destacan a la mejor película y a David Fincher como su director, el filme “Mank” lidera las nominaciones a los premios Oscar, que se dieron a conocer a través de una transmisión en vivo conducida por la modelo Priyanka Chopra y su novio, el músico Nick Jonas.





En segundo lugar, entre las grandes candidatas con seis nominaciones cada una aparecen “Nomadland”, “El juicio de los 7 de Chicago”, “Judas y el mesías negro”, “Minari”, “El sonido del metal” y “El padre”.





La ceremonia de la 93ª edición, se realizará el 25 de abril, en el teatro Dolby, de Los Ángeles, y lamentablemente la Argentina no competirá en la categoría “Mejor Película Extranjera”, adonde sí se medirán “Another Round” (Dinamarca), “Better Days” (Hong Kong), “Collective” (Rumania), “The Man Who Sold His Skin” (Túnez), y “¿Quo Vadis, Aida?” (Bos‑ nia).





Mejor actriz





En el rubro, Mejor Ac‑ triz Protagónica, esperan por la estatuilla Viola Da‑ vis, por “La madre del blues”, Andra Day, por “The United States vs. Bi‑ llie Holiday”; Vanessa Kirby, por “Fragmentos de una mujer”, Carey Mulli‑ gan, por “Hermosa ven‑ ganza”, y Frances McDor‑ mand, por “Nomadland”.





Entre los actores pro‑ tagónicos buscan consa‑ grarse como “el mejor”, Riz Ahmed, por “El sonido del metal”; Chadwick Bo‑ seman, por “La madre del blues”; Anthony Hopkins, por “El padre”; Gary Old‑ man, por “Mank” y Steven Yeun, por “Minari”.