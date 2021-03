Los Abuelos de la Nada se encontrará con su público

22/03/2021 - 02:30 Pura Vida

Tras un año de postergaciones debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus en el que la banda aprovechó para realizar diversos lanzamientos, la nueva encarnación de Los Abuelos de la Nada, encabezada por el tecladista Juan del Barrio y el cantante Gato Azul Peralta, hijo de Miguel Abuelo, finalmente tendrá su debut porteño el 27 de marzo, en el Teatro Ópera.

''Estamos muy ansiosos. Trabajamos mucho para dar un producto de alta calidad, así que estamos esperando. Sólo falta la emoción con la gente, porque sin público no hay emoción'', manifestó a Télam Juan, líder en esta cuarta etapa en la vida de la banda, que busca continuar el proyecto que quedó trunco en marzo de 1988 con el fallecimiento de su célebre mentor.

Anunciado en 2019, este regreso preveía una larga gira por el país y algunas presentaciones en Latinoamérica en la primera mitad de 2020, que concluiría con el esperado show en el Teatro Ópera, pero, las diversas cancelaciones por la pandemia apenas permitieron realizar en marzo pasado un concierto en Lima, Perú.

No obstante, Los Abuelos de la Nada, cuyo núcleo central lo completan el guitarrista Kubero Díaz; el baterista Sebastián Peyceré; el vocalista Frankie Landon; el saxofonista Jorge Polanuer; y el bajista Alberto Perrone; no se quedó quieto y aprovechó el confinamiento para lanzar nuevas versiones de viejos clásicos, con invitados especiales.

Si el streaming jugó en contra del espíritu del regreso, Juan del Barrio admitió: ''El ritual de tocar con la gente es irremplazable. Parece una descripción demagógica, pero al fenómeno musical si le falta esa parte, realmente no funciona. El compositor trabaja solo en su obra, pero si eso después no tiene contacto con el público no sirve''.