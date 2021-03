Dylan Fuentes: el colombiano que la rompe con la argentina Cazzu

29/03/2021 - 21:30 Pura Vida

El colombiano Dylan Fuentes, que disfruta el éxito de su canción "Tu verdad" junto con la argentina Cazzu, explicó que el reggaetón "es un género que hemos adoptado y hemos creado nuestro sonido para que suene urbano pero con cosas que le den la sabrosura de playa y Caribe".

"Desde que tengo 6 años consumo reggaetón, pero también tengo mucha influencia de la música africana por ser de Barranquilla, una ciudad que es costa, así que siento que hemos creado nuestro sonido", apuntó Fuentes a Télam.

Fuentes nació en Barranquilla y mezcló siempre el canto con la actuación lo que le permitió darse a conocer a nivel internacional, gracias al papel de Johnny KI, en la serie colombiana "Siempre Bruja", que forma parte del catálogo de Netflix. También trabajo en las series "Brothers & Sisters" (2014) y "Francisco El Matemático", mientras que en musicalmente editó "Ajena", con el cantante Myke Towers, "Toke" con Nio García, "Tu amiga", con Taniny, Justin Quiles y el dúo Zion y Lennox.

¿Cómo conociste a Cazzu y cómo surgió la canción en la que participa ella?

A "Tu verdad" lo empecé en la cuarentena junto a los productores Gaby Morales y Manuel Lara y apenas lo escuché sentía esa energía y sabía que la mejor para entrar ahí era Cazzu porque es sensual y oscura. Se lo dejo ver a Tainy y le cuento lo que quería, él conecta conmigo y me llevó a Cazzu y al tiempo nos vimos en el estudio en Miami, donde terminamos el tema.

¿Tu primer acercamiento fue a partir de la música urbana o empezaste en competencias de freestyle y rap?

Mi comienzo fue 100% reggaetón. Empecé a cantar a los 9 años con mi papá que tenía un grupo de reggaetón y yo lo acompañaba a sus ensayos y todo eso. Al comienzo no cantaba sino que me gustaba rapear, era muy fan de Wisin y me hacía los raps de Wisin y Daddy Yankee. Me gustaba hacer eso y me hice notar mucho en mi ciudad con eso, por ser un niño de 10 u 11 años que rapeaba con su papá. Era un grupo de tres hombres grandes con un chamaquito bien pequeño que entraba y rapeaba bien duro. Eso fue algo que hice hasta los 14 años y me enamoré de los escenarios y de esa movida musical. Hemos tenido muchas caídas, demasiadas caídas, pero nos hemos levantado y estamos gozando de cosas buenas.