Verónica Llinás vuelve a escena

11/04/2021 - 21:52 Pura Vida

La actriz Verónica Llinás volverá pronto a las tablas junto a Soledad Silveyra con una comedia que promete mucho humor y risas, pero nunca dejó de estar visible durante la cuarentena ya que acompañó al público con re‑ creaciones de ese personaje “concheto” que hizo para la televisión y la madre ligada a la movida tropical que inter‑ pretó en “Educando a Nina”. “Esas conchetas que hago son un poco yo. Viví alrededor de eso: no me estoy riendo de los demás, estoy riéndome también de mí”, dijo Llinás en una entrevista con Teleshow, y aclaró que se identifica a sí misma como “una zaparrastrosa”.

Verónica subirá a escena el próximo 15 de abril con “Dos locas de remate” en el teatro Astral, y este estreno tendrá un sabor distinto tras meses de estar confinados al streaming o al trabajo online. “Es difícil, no lo voy a negar, porque de haber estado patas para arriba así, dejándose crecer la panza, las canas, de estar hueveando, a de golpe ípum!, ípum!, ípum!, ya tiene que estar la obra. Es un sacu‑ dón. Es muy agobiante todo lo que rodea... No solo lo que hay que hacer sino las cir‑ cunstancias generales. De todas maneras, es una gran felicidad volver a trabajar, volver a poner la cabeza en algo que me gusta tanto como el teatro”, contó Llinás.

Y agregó sobre su com‑ pañera: “Es una actriz que siempre admiré. Esto que voy a decir va a sonar como que me estoy haciendo la joven, pero viví mirando sus novelas. De chica era como el non plus ultra de la femineidad”.

Verónica Llinás está con‑ vencida que el humor debe partir de uno mismo, de reírse de las propias “miserias”. “Viví en Quintana y Callao, o sea, esas conchetas que hago son un poco yo. Vivía alrede‑ dor de eso. No me estoy rien‑ do de los demás, estoy rién‑ dome también de mí, que es la centralidad del humor. Nadie hace humor si se ríe solo del otro. Si no se ríe de sí mismo no es humor, es otra cosa”, compartió la actriz será diri‑ gida por Manuel González Gil.