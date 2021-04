Marcela Morelo: ''La vida es un carnaval es un himno a la vida, una bella canción''

23/04/2021 - 20:51 Pura Vida

Marcela Morelo vive momentos soñados. En plena pandemia lanzó "Tu mejor plan" su décimo álbum de estudio y segundo de su gran carrera en el que presenta covers de artistas de primer nivel. Cantante y compositora, Morelo hace suyas canciones que han sido un éxito rotundo, entre ellas "La vida es un carnaval", del argentino Víctor Daniel y que adquirió notoriedad mundial con la versión que hizo Celia Cruz.

A esta canción, Marcela la canta con Los Palmeras. De esta manera, es la segunda vez que hace dúo con los reyes de la cumbia santafesina. Anteriormente habían grabado juntos "Amor". En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Morelo habló acerca de "La vida es un carnaval" y, además, adelantó en primicia que debutará como actriz en una serie juvenil para televisión que aún no tiene definida la plataforma por la que se emitirá.

¿Cómo defines a "La vida es un carnaval"?

"La vida es un carnaval" es un himno a la vida. Cada estrofa es muy bella. Es una canción muy adecuada. El disco ("Tu mejor plan") lo grabamos el año pasado con toda la novedad grave (por la pandemia del coronavirus) y hoy sigue esta situación, pero como que nos acostumbramos un poco. En el momento que decidimos grabar era emocionante porque es eso para mí, un canto a la vida.

¿Cuánto de mensaje social tiene esta canción, particularmente por lo que expresa en su última estrofa?

Muchísimo porque está hablando de aquellos que se quejan tanto, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Ahora la palabra contagia, es tremenda. Es para aquellos que nos contagian con esa mala energía. Es lo que uno vive en el cotidiano, lamentablemente. El autor refiere en esta bella canción aquellos que usan las armas, nos contaminan, viven pecando. "La vida es un carnaval" es un himno y, como lo dices, también tiene un mensaje social.

''Siempre digo que a las penas hay que bailarlas''

¿Hacia qué etapa de tu vida te transporta "La vida es un carnaval" que grabaste en tu disco?

Todo el disco me lleva a esos años anteriores a grabar mi primer disco y a que me cambie la vida. Me lleva a esos lugares donde yo estuve laburando sola, recorriendo bares, restaurantes. Ese era mi trabajo e iba a cantar y hacia el repertorio del momento. Aprendí muchísimo sin saber lo que me iba a pasar después, después de grabar discos y tener una continuidad como la tengo, llevar mi disco número once, tener un productor como el que tengo, una banda como la que tengo y una compañía discográfica (Sony). Todo eso yo no lo sabía cuándo yo hacía todo este repertorio que me acompañó en ese momento cuando cantaba sola. No imaginé que en mi camino estaría preparado todo lo que después vino en mi vida.

¿Es más bello seguir cantando?

¡Sí, pero ni hablar! Siempre digo que a las penas hay que bailarlas. Yo tengo una canción que se llama "La fuerza del engaño". Todo el mundo sale a bailar con esta canción tal vez sin darse cuenta de que la letra está hablando de la fuerza que tiene el engaño, que es doloroso.