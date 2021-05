Duki no vende trap, sino un nuevo crecimiento sonoro en 18 temas

06/05/2021 - 20:49 Pura Vida

Poco más de 4 años pasaron desde “No vendo trap”, el primer hit del trap argentino y el comienzo de la carrera artística de Duki. A su irrupción en la música urbana, lue‑ go de triunfar en El Quinto Escalón, la competencia de freestyle local, le siguieron más de 100 canciones, un disco, un EP y shows agotados en Argentina, España, México, USA, nominaciones a los Latin Grammys y esta meteórica carrera en la que se dio tiem‑ po para madurar y dar más de él en sus canciones.

Desde el Movistar Arena, Duki lanzó oficialmente ante más de 100 medios de comunicación nacionales e internacionales, entre los que estuvo EL LIBERAL , su flamante disco “Desde el fin del mundo”, que reúne nuevos sonidos, flows, diferentes búsquedas artísticas, y a los artistas sudamericanos más reconocidos del género como Bizarrap, YSY A, Rei, KHEA, Neo Pistea, Lucho SSJ, Ca7riel, Obie Wanshot, Pekeño 77, entre otros.

Ya no es el Duki, el joven al que le pesa la fama. Es Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga detrás de ese avasa‑ llante artista, haciéndose car‑ go de su creatividad, sus elecciones, y sus efectos.

Este disco épico, que contiene 18 canciones, lo muestra coqueteando con el punk y el rock, porque según confesó, “el rock fue lo que más me marcó”. Y sobre có‑ mo esos sonidos le sirvieron a la hora de componer, amplió: “Los raperos tenemos un pro‑ blema: cuando hay un bombo y una caja queremos caer arriba rítmicamente y siempre estamos forzando las rimas, cuántas más rimas podemos meter más nos gusta. Pero eso sentía que me encerraba un poco”. Y para superar ese límite autoimpuesto en “Desde el fin del mundo” se dio permi‑ so para “la complementación de sonidos analógicos de la mano de mi productor Yesan, que es un guitarrista increíble, con sonidos digitales más fu‑ turistas aportados por Asan, que es el niño 2000”, dijo.

¿Qué artistas argentinos te formaron el oído para que ahora transformes el trap?

Me acuerdo de muy chiquito estar escuchando Virus, Charly García o Los Abuelos de la Nada... Por otro lado poetas y escritores como Calamaro o Dárgelos también son gente capaz de expresar lo que sentía de una forma que cualquier otra persona que no estaba viviendo lo mismo se podía identificar. Ninguno de nosotros tenemos la vida de Charly, pero cuando Charly canta algo lo sentís, se te po‑ ne la piel de gallina. Creo que nosotros eso es lo que más agarramos, esa capacidad de dar imágenes sensoriales, de explicar sentimientos, emo‑ ciones, sensaciones, salir de la vida de uno y hacer partíci‑ pe al oyente”.

¿Cómo manejás la fama y el éxito?

Quienes más me mantie‑ nen con los pies en la tierra son mi familia, que son mi equipo de trabajo y mi equipo para la vida. Si no tenés gente que te baje a tierra llega un momento cuando pensás que sos superior o valés más que los demás y es erróneo. Si hago algo mi mamá en dos se‑ gundos me dice “Mauro, ¿qué estás haciendo?” y si la afectó a ella me pone mal. Es lo que más cuerdo me mantiene. Pa‑ ra ella soy Mauro. A veces es difícil separar a Mauro de Du‑ ki. Pero es hermoso.