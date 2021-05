Disney alienta con Karol Sevilla a ir tras los sueños

17/05/2021 - 20:45 Pura Vida

Con historias que inspiran, mensaje empoderador y contenido especial en todas sus plataformas, Disney lanzó la campaña “Disney Princesa: tiempo de celebrar”, con relatos rea‑ les para inspirar a niños, niñas y jóvenes a celebrar su autenticidad.

El próximo viernes 21, se dará a conocer “Desde hoy”, la canción original de la campaña. La actriz y cantante mexicana, Karol Sevilla, es protagonista de esta iniciativa que se desarrollará a lo largo de este año. Disney realizó una conferencia de prensa virtual y EL LIBERAL habló con la ex protagonista de “Soy Luna”.

En estos tiempos tan difíciles es necesario un tema como el que traes que invita a celebrar la vida...

La verdad es que esta canción me ha cambiado en muchas cosas desde que la escuché, y la grabé, más allá, porque las princesas son esas personas que nos inspiran día a día. Ahorita que estamos pasando por momentos tan complicados, muchos hemos dejado de creer en sueños, hemos dejado la fuerza atrás y hemos caído por todo lo que estamos pasando, porque es abrumador, pero esta canción ayuda a decir “eh, venga pa' arriba, a echarle ganas, que juntos se puede”. Tener fuerza, actitud, ganas, para que los sueños se hagan realidad, y ahorita es importante que soñar que todo esto termine y volvamos a la normalidad, a nuestras vidas cotidianas. Esta canción también tiene esto de ir todos agarrados de la mano y con mucha fuerza.

¿Qué importancia tiene para vos trabajar en este proyecto de Disney, y cuál sería tu mensaje para los jóvenes del mundo?

La verdad es que me siento muy feliz de ser parte de esto. Una vez más Disney confió en mí y me dio la oportunidad de ser, más allá, un ejemplo también a seguir, porque las princesas me han inspirado día a día. Siempre que vemos una película (de Disney) nos enseña desde el principio, siempre vemos a la princesa cerrada, con miedos, que tiene que buscar cosas; y al fi‑ nal la vida también es así, uno tiene miedos, re‑ tos por cumplir, sueños. Este proyecto lo que tiene es que queremos inspirar a muchos niños y niñas a que sigan sus sueños. Darnos la fuer‑ za para cumplir todo lo que queremos.

¿Cuánto de vos hay en esta canción?

La verdad es que cuando escuché la can‑ ción por primera vez, me enamoré porque justo me sentí muy identificada; porque yo como persona tengo muchos miedos, tengo retos por cumplir, quiero crecer cada día y creo que el crecer y tener nuevos retos hace que el miedo esté en mí. Y justo es eso (en esta canción), hoy voy a dar un paso hacia adelante, voy a cam‑ biar, quiero que sea diferente, quiero ser yo misma, quiero ser más fuerte, quiero que la gente me note más fuerte. Creo que eso es lo que hacen las princesas, te inspiran a serlo. Mi favorita es Mérida, de la película “Valiente”, ella es una guerrera, luchadora, es una mujer que no se deja y me siento muy identificada. Creo que todos tenemos una princesa con la cual nos podemos identificar, y esta canción “Desde hoy” es eso, quiero ser yo misma, quiero volar, quiero ser libre, seguir mis sueños, pero siem‑ pre cumplir con mis metas y mis sueños.

¿Qué significa ser un ejemplo para las nuevas generaciones, esas que ya no esperan que los príncipes las salven y empiezan a creer en ellas?

Realmen‑ te para mí es una respon‑ sabilidad muy grande ser un ejemplo. Ya como chica, adolescente, tengo muchos seguidores adolescentes (12 millones en Instagram) que esta‑ mos creciendo a la par. Obviamente, como mujer y como persona cometo errores, pero también es aprender de esas cosas, y lo importante es siempre luchar. Me he caído mu‑ chas veces, y me he le‑ vantado con la frente en alto. He luchado por mis sueños, algunos no se han hecho realidad, otro si, sin embargo, estoy segura que con el camino eso va a pasar; es dar un paso a la vez. Van a venir cosas buenas y ma‑ las; la vida es una montaña rusa en la que uno tiene que subir y bajar, pero es aprender de esas cosas. Creo que lo que está pasando en el mundo es aprender tam‑ bién a ser cada día más fuerte y que si pasan las cosas son por algo. Lo que hago con mis fans es decirles que siempre sean ellos mismos, porque a veces cambiamos para ser aceptados.

Los tiempos han cambiado y los personajes femeninos de la TV se han transformado. ¿Cómo describirías a una princesa del 2021?

Seria una princesa muy heavy, muy fuerte, como todas las princesas de Disney, pero muy mi‑ llenial, y eso también es cool. Y justo en el proyec‑ to en el que estoy ahora, “Siempre fui yo”, de Din‑ sey Plus, mi personaje se llama Lupe y es una chica muy de este momento, de lo que está pasando, y creo que sería así, una mezcla de todas las prin‑ cesas Disney.

¿Qué traerá la campaña que acompaña la canción?

Es un proyecto tan bonito!, que trae lo que necesitamos en este mo‑ mento: fuerza para seguir adelante. Es bonito poder celebrar estos personajes tan icónicos que nos han enseñado tantas cosas. Vamos a conocer histo‑ rias de chicas reales, de México, Brasil, Colombia, que nos van a contar lo que les ha pasado, son un ejemplo para muchas mu‑ jeres, nos van a inspirar.

Para cumplir su sueño, la ex “Soy Luna” enfrentó retos difíciles

Karol Sevilla dejó su México natal y se instaló en Buenos Aires, cambiando de es‑ cuela, de cultura, de amigos, para cumplir su sueño, cuando Disney la transformó en “Soy Luna”. De repente su rostro se hizo conocido en toda Latinoamérica. En la rueda de prensa virtual en la que estuvo EL LIBERAL la joven contó cómo ha sido este camino. “Ha sido complicado, difícil. Todo en mi vida ha sido un reto. Agradezco todo lo que me ha pasado porque cada día soy más fuerte, y estoy con‑ centrada en mi camino. He llorado muchas veces, uno cree que no tiene que llorar; nos enseñan a no llorar, y está bien llorar. La vida me ha enseñado a ser yo misma, a tener los pies plantados, siendo siempre original. Veo a la Karol de antes y me siento más fuerte, más mujer, más enfocada en mis sueños. Sé que son las dos cosas que quiero: mi carrera y mi vida personal, que son dos cosas diferentes. Cuando soy la artista, soy la chica que dice “los sueños se hacen realidad”, y como Karol, soy una niña chiquita, que nunca crecí, y sigo siendo yo misma más allá de la fama”.