Laura Laprida no pierde de vista el cáncer de piel

26/05/2021 - 21:26 Pura Vida

Laura Laprida, la hija de María Eugenia Fernández Rousse, una de las "Trillizas de Oro", ganó popularidad en la TV tras su paso por "Historia de un clan", y después siguió desplegando su talento en la serie "Millenials", hasta que decidió mudarse a España.

Desde allí, en comunicación con "La Once Diez", contó cómo logró superar el cáncer de piel, el que fue detectados mientras su hermana luchaba contra el cáncer de mama. Lamentablemente Geñi murió, y la actriz tiene que extremar los cuidados de por vida.

"Cuando tuve que sacarme el último carcinoma, sentí que les debía una explicación a mis seguidores porque yo hago historias constantemente y, de repente, tengo una curita en la frente... Y la tengo que tener durante tres o cuatro meses", contó. Y agregó: "Te asusta un poco la palabra, pero me dijeron que tiene solución, que se opera y que tengo que cuidarme de por vida por el sol", afirmó.

Además, recordó que siempre tuvo problemas en la piel. "Me sale dermatitis, se me irrita con los alimentos, con el sol, depende de la ropa que me pongo. Cuando me encontré una marquita medio rara en la frente yo tenía 25 años y me dijeron que no era para preocuparse, que la palabra le quedaba grande a la condición, pero que no dejaba de ser un cáncer de piel", cerró.