Zaira Nara y Paula Chaves tendrán un desafío televisivo

11/06/2021 - 00:11 Pura Vida

Los 41 meses liderando el rating no dejan margen para dudar sobre la efectividad de las decisiones que toman los productores de Telefé, quienes tienen previsto unir a Zaira Nara y Paula Chaves en un mismo ciclo de entretenimiento, junto a Nico Occhiato, quien este año decidió declinar la convocatoria que le había hecho Marcelo Tinelli para estar en su show.

La idea del canal de las pelotitas es reflotar el viejo programa que con éxito condujo en su momento Guido Kaczka, entre 2005 y 2009, y para eso no sólo necesitará a Occhiato el ex novio de Flor Vigna, sino a las otras dos figuras de su pantalla, quienes por separado ya lograron conquistar al público.

Sin ir muy lejos, hace poco ambas estuvieron reemplazando a Gerardo Rozín en "La Peña de Morfi" cuando tuvo que ausentarse por problemas de salud, y actualmente Paula ocupó el lugar de Verónica Lozano, ya que la conductora se tomó unas vacaciones y se reintegrará recién el próximo lunes.

El gran proyecto de Paula iba a ser la tercera temporada de "Bake Off, Argentina" que aún no tiene fecha de inicio, pero genera muchas expectativas en el público, ya que la edición 2020 fue un éxito de audiencia. "Estoy tan desesperada como ustedes para hacer Bake Off. Es el programa perfecto para hacer en pandemia. Son pocos participantes, distanciamiento, y tengo muchas ganas de hacerlo. Ojalá que se pueda dar este año o para el año que viene", dijo al respecto en una entrevista radial con "Por si las Moscas".

Mientras tanto, Zaira disfruta de sus vacaciones junto con su esposo millonario, Jakob Von Plessen, y sus hijos, Malaika y Viggo, en las paradisíacas playas de México, después de haber pasado por los Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus, al igual que muchos famosos argentinos. Y cuando su hermana Wanda regrese de África con su marido, Mauro Icardi, Zaira viajará a París para reencontrarse con ella y sus sobrinos. Cumplidos con estos planes familiares, la modelo estará lista para comenzar a grabar el programa de entretenimiento que el año pasado iba a conducir Laurita Fernández, pero cuyo plan finalmente se abortó.

Para Nico Occhiato "El último pasajero" será la coronación de su faceta como conductor, a la cual viene armando con otras experiencias, en distintas pantallas. Actualmente conduce Tenemos WiFi en KZO, de lunes a viernes a las 19:30, y hasta mediados de marzo hizo Todo puede pasar, en la pantalla de El Nueve.

Para darle el sí a Telefé rechazó defender su título de Campeón de la última edición del Bailando por un sueño, en el estreno de "La Academia", el nuevo segmento de ShowMatch.

Sin embargo, todo indicaría que este año volverá el programa que regala viajes de egresados, pero con nuevas figuras. Y saldría el fin de semana.