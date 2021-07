VIDEO | La Sole se llevó la voz de la santiagueña Celena Díaz Roldán para su equipo

08/07/2021 - 08:17 Pura Vida

La cantante santiagueña Celena Díaz Roldán protagonizó una gran noche en el certamen musical de Telefé, “La Voz Argentina”, que se ve en Santiago del Estero por Canal 7, en cuya audición a ciegas eligió presentarse con un tema de Gilda.

“No me arrepiento de este amor” comenzó a sonar en el escenario del reality con la particular voz de Celena y la cantante de Arequito, Soledad Pastorutti, no dudó en apretar el botón rojo de su silla para darse vuelta y proponerle formar parte de su team.

La joven santiagueña es además de cantante de cumbia, estudiante de fonoaudiología. Sus primeros pasos en el escenario los dio con su padre, también cantante, Ysmael Díaz, quien la acompañó al casting que se realizó en Córdoba en el 2019, y cuando ella tenía 9 años la invitó a cantar en un festival. “Estaba muy nerviosa en ese momento, pero también fue algo que me gustó mucho”, contó Celena en la previa de su audición.

Soledad rescató el candor de la voz de Celena y su manera de interpretar un tema tan popular, con un acento particular, con una impronta que le dio un tinte especial a su interpretación.

“Estoy muy feliz de que estés en mi equipo”, dijo la Sole mientras se acercaba al escenario para cantar con la santiagueña, a quien le pidió que volviera a tocar el güiro, el instrumento que acompaña a Celena en sus presentaciones.

Lali, Mau y Ricky también se acercaron al escenario para darle la bienvenida a Celena Díaz Roldán.

Con ella ya son tres los santiagueños que integran el team de Pastorutti, junto con Pablo Araujo y Santiago Costas Jiménez.