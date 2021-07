Sanz: “Urraca pelea por poder y ser reconocida”

08/07/2021 - 22:59 Pura Vida

¿Qué cambios le esperan a El Cid y a Castilla después de la muerte del Rey Fernando y el asesinato del Conde de León? La respuesta estará en la continuación de la serie "El Cid", que narra las vivencias de Rodrigo Díaz de Vivar hasta convertirse en uno de los personajes más conocidos de la Edad Media española. Pero, quien hizo un adelanto, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , vía zoom fue Alicia Sanz, actriz española que interpreta a la aguerrida Infanta Urraca, de quien se dice que no sólo armó caballero a Rodrigo Díaz de Vivar sino que resistió tras los muros de Zamora, su reino, al asedio de su hermano Sancho, que fue consejera de Alfonso VI y dueña de una inteligencia política singular.

En segunda temporada, de "El Ciud" las disputas entre los personajes principales harán de la península un sangriento campo de batalla.

¿Cómo encaja en el Siglo XXI esta mujer del Siglo XI tan aguerrida y de firmes convicciones? ¿El Cid visibiliza la lucha de las mujeres más allá de los tiempos?

Totalmente porque en la historia siempre han habido mujeres fuertes que han cambiado el curso de la historia, pero que siempre se había contado desde una parte con protagonistas masculinos. Ahora, es muy importante para las nuevas generaciones que vienen que existan este tipo de series donde la mujer también tiene una voz y que hay personajes tan complejos y tan bien escritos. Ahora es un momento crucial para que las cadenas (televisivas) apuesten por este tipo de series y por este tipo, sobre todo, de personaje.

¿Podemos decir que, en "El Cid", hay una reivindicación de esa lucha por los derechos de la mujer a través de los tiempos?

Sí, totalmente. Nunca se había contado a Urraca. En las películas que hay sobre El Cid, el personaje de Urraca siempre ha estado e segundo plano. Realmente, fue una mujer muy pionera. Ella luchó por su lugar. Era la primogénita y no entendía porque por solo ser mujer no podía reinar si ella realmente tenía la inteligencia. No tenía la fuerza de un hombre, pero, bueno, en la segunda temporada se verá si tiene o no esa fuerza. Lo más importante es que era muy estratega y ella podría haber sido reina perfectamente.

¿Las disputas palaciegas y de poder se multiplicarán en la segunda temporada?

Las lucha de poder sobre todo. Como termina la primera temporada, con los reinos repartidos entre los hermanos, las ambiciones de cada una van a estar muy fuertes. También se va a ver una parte de Urraca que no se había visto hasta ahora: una parte más vulnerable, pero a la vez mucho más fuerte físicamente. Entonces, si.

¿Urraca lucha por amor, por poder, para ser aceptada o por alimentar su ego?

Por poder y por ser reconocida de alguna forma. Ella busca, todo el rato, que su madre la reconozca, que sus padres le den el lugar que ella siente que se merece. Fue la primera que nació y no entiende porque es diferente a sus hermanos. Yo creo que al final el poder y el reconocimiento se unen y se crea esta bomba que es Urraca.

¿Cuánto de rebeldía hay en ella?

En esta segunda temporada se verá una Urraca más adulta, a una Urraca que no es tan rebelde.

¿Qué cambios le esperan a El Cid y a Castilla después de la muerte del Rey Fernando y el asesinato del Conde de León?

Ahora cada uno va a irse al reino que ha sido repartido. Va a haber conflictos entre los hermanos. Como mi padre repartió las tierras hace que los hermanos no estén muy contentos.

¿Qué enseñanzas, cree usted, que deja a la humanidad una historia como la del Cid Campeador?

Hay muchas enseñanzas. Yo creo que, al final, lo que enseña un poco es el alma humana de alguna forma. O sea, es muy compleja. En esta serie, los personajes tienen muchas capas. Son personajes muy buenos y que al final lo que está pasando ahora ya pasó hace muchos años y que la historia, de alguna forma, se repite. Estas series son necesarias también para que en la medida de lo posible no se vuelva a repetir, para darle valor a las cosas que tienen importancia. En este caso, por ejemplo, darle lugar a la mujer que se merece, que no es ni mayor ni menor que el hombre sino el mismo.

¿Qué significó para usted protagonizar una serie histórica junto con Jaime Lorente, Álvaro Rico, Juan Echanove, Carlos Bardem y Amparo Alcazar?

Significó mi vuelta a España. Yo vivo entre EE.UU. y España. Para mí fue volver con un proyecto que, realmente, me apetecía mucho contar y con un personaje que era un sueño para mí.

''Urraca tiene ambición, tiene muchos sueños y ella, de una manera diferente a la mía, pelea por ellos''

Alicia Sanz, oriunda de la ciudad de Ceuta, trazó un paralelismo entre ella y Doña Urraca, un personaje central en la historia que se narra en la serie cuya segunda temporada llegará a la plataforma de Amazon el próximo 15 de julio. Los sueños y las realidades de Alicia y los de Urraca.

¿Cuál fue su mayor reto para interpretar a la Infanta Urraca de León?

La primera vez que la leí la sentí una persona muy fuerte y que no le importaba nada como era ella; o sea, una cosa de no juzgar que ella tuviera esta ambición, estas ganas de poder. Mi mayor reto fue cómo acercarme a ella, encontrar los puntos que tenemos en común y cómo iba a acercarme a este personaje para hacerla lo más humana posible y que no fuera un cliché de alguien que es malo.

¿Cuáles han sido esos puntos en común que encontró usted con este personaje histórico?

Me di cuenta que al final teníamos muchas cosas en común. Al final, todos tenemos todo. Lo único que hay que hacerle es subirle el volumen. Yo soy una persona que vengo de Ceuta, una ciudad en el norte de España, muy pequeñita, y siempre quise ser actriz. Entonces, Urraca tiene ambición, tiene muchos sueños y ella, de una manera diferente a la mía, pelea por ellos. Entonces, ahí yo me agarré de eso para buscar la fuerza que tiene Urraca para seguir adelante.