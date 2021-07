Hernán Piquín dio una nota con su novio y recordó la reacción de su madre al contarle que era gay

15/07/2021 - 12:15 Pura Vida

A pesar de que siempre fue cuidadoso sobre lo que respecta a su vida personal y su intimidad, Hernán Piquín aceptó sumarse como panelista invitado a Los Ángeles de la Mañana y, además de dar una entrevista con su novio, Agustín Barajas, rememoró el día en el que le dijo a su madre que era gay.

"Cuando se lo dije a mi vieja se puso a llorar. Al otro día, cuando vino y me abrazó, me dijo: 'Yo lo que quiero es que vos seas feliz'. Yo tenía 20, 21 años. Yo ya era conocido en el ballet, en las provincias, pero no era conocido popularmente", agregó, remarcando que la charla se dio luego de la muerte de su papá.

Y dijo que después todo se dio de manera muy natural: "De esto tengo anécdotas muy graciosas. Tengo una familia divina. Al otro día de que le cuento a mi vieja que soy gay, y me dice: 'Ahora hay que contárselo a toda la familia. Esta noche viene tu hermano, con su mujer, vamos a hacer una cena y se lo contás a ellos'. Los invitó a cenar. Yo estaba callado. Estábamos por el postre y mi vieja me dice: '¿No le tenés que decir nada a tu hermano?'. Y mi hermano saltó: '¿Qué? ¿Qué me tiene que decir? Que es gay'. Y yo le dije sí'".

Actualmente, Hernán Piquín está en pareja con Agustín Barajas, joven español, también bailarín, con quien vive en las afueras de Granada, cerca de Málaga, a tres años de conocerse.

"Me fui hace tres años (a España), invitado a bailar en una compañía. Hice la gira y ahí nos conocimos con Agustín, que es bailarín de flamenco. Tengo ciudadanía española desde mis cinco años porque mi padre es español. Hace un tiempo que me quería ir de la Argentina porque aquí sufrí episodios de inseguridad. Pensaba ir a Estados Unidos, porque durante cinco años viví en San Francisco. Pero España era más fácil por los papeles. Entonces me fui, conocí a Agustín y dije: 'Ya está. Me quedo'. Compramos una casa a las afueras de la ciudad de Granada, con vista al mar y preciosa. Estamos instaladísimos allá", había revelado hace tiempo.