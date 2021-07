“Palito” Ortega sigue siendo el “Rey” con “Te llevo bajo mi piel”

17/07/2021 - 21:00 Pura Vida

Ramón Bautista Ortega, "Palito", no descansa y sigue creando. Luego de los tres primeros adelantos, "El mar" ("Beyond the sea"), "Te llevo bajo mi piel" ("I've got you under my skin") y "Algo tonto" ("Somethin' stupid"), este último en dueto con su hija Rosario, el prestigioso y querido cantautor tucumano lanzó su nuevo álbum, donde homenajea aquellas canciones que lo marcaron en los comienzos de su carrera.

Sin duda, ronda el espíritu de Frank Sinatra en cada canción, ese artista que tanto admira "Palito" y que tuvo el privilegio de traer a cantar a nuestro país. Este álbum completa la trilogía que arrancó hace cuatro años con "Rock & Roll" (2017) y "Románticos 60's" (2018).

En "Rock & Roll", como su nombre lo indica, versionó grandes rocks de la historia, esos que se bailaban en los mejores salones de baile. Con "Románticos 60's" mostró su faceta de cancionista más íntimo. Y en el 2021, es el momento de darle espacio al "swing", esas melodías que marcaron toda una época de la mano de grandes y valiosos artistas.

Los temas que conforman su nuevo trabajo son "La dama es una trampa", "Mejilla a mejilla", "Simplemente caminar bajo la lluvia", "Sonríe, "Noche y día", "Te llevo bajo mi piel", "Sabor a nada", "El mar", "Luna azul", "Dame otra oportunidad", "Inolvidable" y "Algo tonto".

"Palito" sigue vigente más que nunca.