Rial contra Susana : “Es mala , es bicha”

02/08/2021 - 00:41 Pura Vida

Lejos de la televisión y al frente de una nueva etapa en Radio 10, Jorge Rial criticó a Susana Giménez por haberse referido a la Argentina como "Argenzuela" (en comparación con Venezuela), y aseguró la diva logró mantenerse en lo alto del espectáculo gracias a que es "mala, es bicha".

"Susana es mala, es bicha, si no no estaría tanto tiempo en el medio…", dijo invitado al programa de Gustavo Sylvestre en C5N y admitió que el nombre de su ciclo radial "Argenzuela" es por la diva de la TV. "Es por ella, me lo tiró el gerente de la radio, es un país que no existe. Susana es ingrata criticando al país desde Uruguay, tuvo beneficios con (Mauricio) Macri, le bajaron deuda, me decepcionó mucho (lo que dijo), no me gustó", remarcó.

Sobre la posible vuelta de la conductora a la pantalla chica, Rial especuló: "Creo que hoy no hay espacio en la tv para ella, si se adapta y baja las pretensiones, tal vez… hoy hay programas que se hacen con el 10 por ciento de lo que ganaban las divas".

Por otra parte, elogió a Mirtha Legrand por las precauciones que tomó durante la pandemia de coronavirus, y admitió que le asusta Juana Viale, porque "opina desde la comodidad que es la peor ideología". "Son pibes que se criaron en un balcón... mirá el esposo del Pampita (Roberto García Moritán), no saben lo que es correr un bondi".