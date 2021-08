Julieta Cardinali se dejó espiar como la ''Claudia''

10/08/2021 - 22:02 Pura Vida

"Diego tiene este problema hace más de 15 años. Y yo estoy ahí hace 15 años, cuidándolo, sola". El Diego del que hablan es Maradona, y quien dice la frase es Claudia Villafañe, en la piel Julieta Cardinali, la actriz que compartió el adelanto de la serie "Sueño Bendito", de Amazon.

La biopic sobre Diego Armando Maradona, que tanta expectativa genera, ha sido muy cuestionada por la exmujer del futbolista fallecido y también por sus hijas. Sin embargo, Cardinali señaló: "A mí lo que más me interesaba de esto es que sea con respeto. La serie es sobre Diego Maradona, el Diego futbolista, está muy bien filmada y estoy muy contenta de que me hayan elegido".

Y agregó durante una entrevista radial: "Fueron ocho meses de rodaje, viajamos mucho: filmamos en Europa, dos meses en Italia, España, Uruguay, México, obviamente acá y terminamos de filmar en noviembre".

El temor de Claudia Villafañe es que, al no haber sido consultada sobre los hechos que acontecieron mientras vivió con Maradona, la trama la haga quedar como "la villana", porque se hará foco en los momentos más oscuros del Diez, como su internación por una sobredosis de cocaína a principios del 2000, en Punta del Este, entre otros. "Conmigo no hablaron y con Guillermo (Coppola) tampoco", señaló Villafañe, en alusión al ex amigo y ex representante del "Diez", cuando supo sobre esa escena. Además, remarcó: "Cuando empezás a escuchar cosas que sabés que no son ciertas, ahí uno tiene miedo. Son cosas contadas por él, porque no sé de dónde sacan la info", agregó.