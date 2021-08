Facundo y Mariana viven un amor para nada idílico

13/08/2021 - 22:57 Pura Vida

Mariana Genesio Peña es Emma en "Pequeña Victoria", la donante de esperma en la subrogación de vientre que realiza el personaje de Julieta Díaz. Y Facundo Arana es Antonio, un médico que en la primera parte de la serie se juega por amor. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, adelantaron qué pasa con la pareja luego del enamoramiento.

¿Qué enseñanzas les dejó la primera parte de la serie"?

Mariana Genesio Peña: Para mí, el gran mensaje es el reafirmar que lo más importante de la familia es el amor y cultivar los buenos vínculos. Y con respecto a mi personaje Emma y su realidad, la manera que tiene de maternar, las posibilidades que tuvo, me parece que es algo muy positivo. Lo fue para mí en lo personal, saber que hay otras posibilidades que no son para nada descabelladas y que se pueden manejar con mucho respeto y con mucho amor, y para la gente que tiene la necesidad de ser madre también y de blanquear su estilo de vida con su familia y sus amigos.

Facundo Arana: Yo quedé conmovido con el mensaje que deja Emma, que es clarísimo. Además, lo que hace mi personaje Antonio es acompañar esa propuesta de Emma con una parte del mensaje que tiene que ver con que no todas las historias son idílicas; las historias son cómo se viven. Si lo viviste con toda el alma, ya son idílicas. No son ni fáciles, ni sencillas, ni ideales.

En el spin off que llegará a Telefé el 30 de agosto, ¿cómo sigue esta relación?

Facundo: Ya tuvimos noción de lo que pasaba en el enamoramiento inevitable de estas dos personas que se ven sobrepasadas por un amor que no pueden evitar y que además elegían con toda su alma. El spin off lo que nos da es la posibilidad de ver qué pasó después, cómo siguió, pero no inmediatamente, sino cómo pasó con todo lo que acarrean en su vida, y cómo eligen la vida, qué es lo que este Antonio pretende ofrecerle a este ser de quien se enamoró por completo y que no puede evitar... Él quiere toda su vida con ella, entonces ¿qué le ofreció?, y lo que le ofreció... porque vos podés ser un pez hermoso y ofrecerle todo tu mar a ese hermoso halcón, ave de altura, o viceversa.