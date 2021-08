Barassi limó asperezas con el joven que lo ''picanteó'' con el gimnasio

14/08/2021 - 20:29 Pura Vida

El conductor de "100 argentinos dicen", Darío Barassi fue tendencia en las redes sociales a raíz del intercambio que tuvo con el participante Facundo Papazian, quien quiso hacerse el gracioso con el tema del sobrepeso y recibió una respuesta inesperada.

"Facu, Facu, Facu... contame tres actividades que hagas", le dijo Barassi para que se expresara sobre sus intereses. "El gimnasio... ¿lo conocés?", le disparó con ironía el adolescente, intentando parecer divertido. "No, no conozco...", replicó el conductor. "Bueno, es un lugar...", insistió el joven y agregó: "¡Andá a buscarlo!". En ese momento, el conductor contestó: "Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba". "Y... pero tenés 20 años más que yo...", se plantó Facundo. "Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria: tengo dos títulos universitarios", le devolvió Barassi, y cerró: "¡Te felicito por tus biceps! Espero que algún día te den la caja de ahorros que yo tengo", entre otras frases.

Inmediatamente el ida y vuelta se trasladó a las redes y Barassi aclaró en Instagram la situación: "Cuando terminó el programa nos dimos un abrazo y todo, con barbijo. ¡Un rey! Aparte, es un pendejo...Fue con el mismo humor con el que yo hago el programa. Me picanteó con lo del gimnasio y yo se la devolví con lo otro. Pero todo en buenos términos. No lo maten a él, no me maten a mí. Hay buena onda".