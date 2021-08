Matías Alé sigue atento a no caer en nueva crisis

28/08/2021 - 21:14 Pura Vida

"Lo que me pasó me evitó un mal peor, si no hubiera terminado internado estaría cuadripléjico, me hubiese dado un palo con la moto. Yo vivía muy acelerado, una locura. Siempre te dicen 'hay que aprovechar la ola'. Yo hace 20 estoy surfeando la ola, nunca pensé que iba a llegar a este punto". Con esas palabras, Matías Alé recordó en el programa "Seres libres", de Gastón Pauls, lo que le dejó el brote psicótico que sufrió en el 2015, motivo por el cual estuvo internado durante 50 días en un hospital psiquiátrico, tras agredir a su por entonces esposa, María del Mar Cuello Mollar, y a su suegra.

Y agregó sobre los prejuicios de la sociedad, cuando aún resuena el brote psicótico que llevó, hace poco, al cantante Santiago "Chano" Charpentier a protagonizar un confuso episodio con un policía que terminó baleándolo y dejándolo en peligro de muerte. "No hay que tenerle miedo a la bipolaridad, o a un ataque de presión, a la esquizofrenia. Se te desgarra el cerebro como un jugador de fútbol que se le desgarra el cuádriceps. Es lo mismo, pero nuestra enfermedad está estigmatizada, absolutamente, entonces la gente tiene miedo. La gente tiene que saber que se puede salir", dijo feliz de estar transcurriendo su quinto año sin ningún tipo de crisis.

Y sobre Chano, actualmente internado en un centro de rehabilitación, tras haber salvado su vida, señaló: "A mi me pintó como que era el hijo de Dios. De repente. No como Chanito, que lidia con esto hace mil años. Lo mío fue un quiebre de un día para el otro. No lo vi venir, pero cuando entré dije guau esto es Disney, estar conectado a eso, sentía que tenía wifi directo con el barba".

No obstante, admitió: "Yo me volví loco, lo probé, lo experimenté, hoy sé que está ahí y que no tengo que ir caminando por la cornisa por si me caigo de vuelta. Casi cinco años que no tuve ningún episodio, pero estoy atento".

Matías agradece lo que le pasó porque le permitió darle un giro a su vida. "Sirvió para descubrir que tengo una familia hermosa", remarcó.