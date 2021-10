Yanina Latorre dijo que fantasea con Leandro Santoro y él le respondió en vivo

26/10/2021 - 12:01 Pura Vida

Con absoluta crudeza y sin importarle el "qué dirán", Yanina Latorre confesó que tiene un amor platónico y lanzó declaraciones hot que la volvieron tendencia en las redes. Además, el hombre en cuestión le contestó en vivo.

"No pienso en la política, me calienta él. Me encanta Santoro, gusto de él. Lo digo en serio y públicamente. Cuando lo veo me da una cosa…", aseguró Yanina en Los Ángeles de la Mañana.

Pía Shaw intervino y remarcó: “Es kirchnerista, no lo puedo creer. Vos que sos tan anti K”... Luego, recordó que fue a verlo en otro estudio, cuando participaba de un programa en vivo.

Ángel de Brito decidió mandarle un audio en vivo al candidato a diputado por el Frente de Todos: “Hola Leandro. Estamos al aire y acá Yanina Latorre y Pía Shaw dicen que te quieren dar, que te fueron a buscar a otro estudio del canal, así que podrías venir cuando quieras al programa”.

Colorada por la risa y un poco por la vergüenza, Latorre gritó un “me muero” cuando vio que el político respondió el mensaje. ¿Qué dijo? “Me muero de risa. Bueno, mandale un beso, muchas gracias. Yo tengo pareja, pero si querés charlar de algo que yo pueda aportar o que te parece que sirve, por supuesto que voy”.

Al final, Yanina Latorre chicaneó a Leandro Santoro: "Yo también tengo pareja, Rey. Es una fantasía. Contestaste como un pirata".