Los Leales siguen conquistando los corazones con su cumbia

"Hipocresía" y "La 1270" son dos de los doce temas que conformarán el nuevo disco de Los Leales, banda musical de cumbia santafesina que celebra sus 36 años de trayectoria. Miguel Aragón, su creador y guitarrista, y Piter Hildalgo, cantante, visitaron Santiago del Estero para promocionar su trabajo y hablaron con EL LIBERAL.

¿Cómo lograron Los Leales sostenerse a lo largo de 36 años?

Piter: Cantándole al amor, haciendo música romántica para la familia. Estoy feliz de poder estar en esta hermosa banda, desde hace nueve años, y ser parte de esta historia.

Han hecho versiones de grandes clásicos románticos al estilo de la cumbia santafesina...

Miguel: Cuando formé el grupo, el repertorio lo conformé con una mezcla de temas propios y de canciones inolvidables como "Un velero llamado libertad", "La lluvia que cae" y ahora "Hipocresía". Cuando vamos a los bailes, nos siguen pidiendo los clásicos. Gracias a Dios, fue una mezcla de todo que dio resultados y por eso seguimos vigentes.

Piter, ¿cómo es ponerle tu voz a un clásico de José Luis Perales ("Un velero llamado libertad") y a "Hipocresía"?

Ponerle la voz al estilo de Los Leales me fue fácil por cuanto la cumbia santafesina se escucha mucho en Buenos Aires. Y un honor, por cierto, interpretar clásicos como los nombrados que están en el corazón de la gente. Un verdadero honor.

¿Hay algo en particular que hace que la cumbia santafesina llegue a la gente?

Miguel: Es un estilo muy propio creado por Juan Carlo Denis, en Santa Fe. En la combinación de la guitarra con la melodía, un ritmo muy especial que no está en cualquier otro grupo, hace que con una letra con un mensaje de amor, para toda la familia, hace que perdure a pesar de que van pasando muchos estilos por el medio. Seguimos con este estilo. Vivimos de la música, hacemos lo que nos gusta y si le gusta a la gente mucho mejor.

El rap y el trap se imponen en la juventud. ¿Cómo captan la atención de esa franja?

Piter: Los Leales, desde sus inicios, siempre estuvo cantándole al amor y mucho respeto a la familia. Seguimos con este estilo. Coincidió mucho mi voz con este estilo. Así que, no se perdió la magia, no se perdió la familia, no se perdió el estilo. Siempre haciendo música santafesina para todo el país.