El “Cholo” Simeone, más que un DT

24/01/2022 - 20:39 Pura Vida

"Vivir partido a partido", la docuserie de seis episodios sobre la vida del futbolista argentino Diego Pablo "Cholo" Simeone se estrenará el miércoles 26 en Amazon Prime Video.

En una conferencia de prensa virtual, en la que estuvo EL LIBERAL , el "Cholo" habló de su tarea como DT desde el 23 de diciembre de 2011 al frente del Club Atlético de Madrid, y también abrió las puertas de su ámbito privado al hacer referencia a su familia, y a los técnicos que lo influyeron.

"Simeone. Vivir partido a partido" muestra una temporada única (2020/21) al lado de Diego Pablo Simeone y revela el secreto de un éxito que ha empezado a escribir la historia de su legado.

En el próximo mundial, ¿ve a la Argentina como principal favorito al título?

No quisiera que Argentina vaya con ese pensamiento, Argentina tiene que ir pensando en pasar el grupo y a partir de ahí ir creciendo en los obstáculos que se le puedan poner. Esa es la mejor forma de llegar al Mundial.

¿Puede relajar al plantel el haber ganado la Copa América?

No absolutamente, lo potenciará. Se lo ve a (Lionel) Scaloni, al "Ratón", a Pablo Aymar, se los ve a todos muy juntos, muy unidos. Se ve al plantel que responde a ese grupo. Y ganar en ese estado de la Selección Argentina y con la cercanía que tiene el mundial, seguramente potenciará la tranquilidad que pueden tener los jugadores.

¿Qué es lo que lo que lo hace seguir creyendo cuando las cosas vienen mal?

En lo que hacemos, en los futbolistas que tengo, en la energía que hay en el club para seguir detrás de un proyecto que es largo y durísimo, porque la responsabilidad creció y la necesidad nos corre continuamente. Pero me gustan los desafío de este tipo de situaciones que nos están pasando ahora, porque vuelve a ser un nuevo desafío como entrenador de mostrar que seguimos vigentes.

La docuserie también mostrará su paso por Italia, ¿qué recuerdos tiene?

Maravillosos. Fue mi etapa como futbolista, muy joven. Ahí aprendí mucho como hombre, en la maduración, fue creciendo, y en lo que respecta al futbolista venía bien alineado por (Carlos) Bilardo que ya le daba distintos matices al fútbol que se daba en Italia. Y además me gusta Italia, me gusta la gente, cómo viven, el fútbol que ha crecido muchísimo en los últimos años. Hoy estoy feliz donde estoy y no me quiero ir, pero sé que todo tiene un final y todo termina...

La frase que usa "partido a partido" ya se ha instalado en el público. ¿Cuándo la usó por primera vez?

Cuando llegué al club y se habló de la renovación del contrato, me dijeron que eso sucedería si entrábamos entre los 3 primeros equipos, y en ese momento estábamos a 15 ó 18 puntos de ese lugar, entonces me pregunté 'dónde nos paramos para poder acercarnos a ese objetivo'. Si empezábamos a pensar yo voy a ganar aquí, allá y allá no íbamos a ganar nada. Fue cuando le pedí al presidente del club que de ahora en adelante miráramos 'el partido a partido', porque era lo único que nos iba a mantener vivos.

¿Hay algo de lo que te arrepientas?

De lo que me arrepienta, no. Porque en mi carrera son decisiones tomadas desde el instinto, del pensamiento y de los 10 minutos que quedan para terminar un partido, entonces no me puede arrepentir de lo que creía que iba a salir bien. Sí puedo pensar que podría haber hecho mejores cosas en otros momentos.

¿Cómo te imaginas la vida sin esta responsabilidad vertiginosa que es ser el técnico de un club grande?

No tengo ni idea. Imagino que cuando me toque salir, me tomaré un tiempo para bajar y después de ese tiempo, que pueden ser dos días (se ríe), volver a esta inyección diaria para poder imaginarnos ser mejores, superarnos, aprender, y cuando aparezca una nueva oportunidad estar preparado nuevamente.