Sele Vera, más íntima que nunca con EL LIBERAL

¿Cómo analizas el fenómeno en que te has convertido?

Es una manera muy difícil de acostumbrarse a lo que está pasando, lidiar todo el tiempo con la gente tanto como la que nos apoya como la que nos critica. Es todo nuevo para nosotros, pero bien, yo creo que estamos asimilando muy bien y, obviamente, como siempre, manteniendo los pies en la tierra.

En los 80, "Cuti" y Roberto generaron un cambio en el folclore. En los 90, Soledad revolucionó todo. Ahora, estás vos ¿Consideras que tu estilo con el chamamé vas a generar un cambio?

Esperemos que sí. No sé si un cambio drástico porque, bueno, hoy las modas son otras cosas, escuchar la música es otra cosa. Cuando pasas por la esquina de una casa no se escucha un chamamé como pasaba antes. Y está bien porque sobre gustos no está nada escrito. No es tan cotidiano el chamamé como lo era antes, por lo menos cuando yo era chica y salía a jugar a la calles y se escuchaba a Los Majestuosos, a Tarragó Ros, a Monchito Merlo y a todos esos chamameceros de ley. Hoy hay otro estilo de música. Creo que nosotros nos estamos adentrando un poquito a eso.

Orlando Vera Cruz, en "Pilchas gauchas", dice: "Pilchas gauchas con orgullo me gusta lucir a mí…" ¿Qué te llevó a vos vestirte con pilchas gauchas?

Yo, en mi vida cotidiana, uso una bombacha, alpargatas en vez de zapatilla. Obviamente, como toda mujer, cuando me quiero sentir linda me pongo un vestido y unos tacos. Eso no cambia nada, pero es muy costumbre mía, es muy cotidiano lo mío andar con bombacha de campo más que de andar con un jean o andar más con alpargata que con zapatilla, pero ya corre por cuenta de uno. Estoy muy orgullosa de lo que fuimos logrando y me pone contenta la atención que nos pusieron los jóvenes.

¿Qué te genera al ver que la juventud toma esa referencia y viste de esa manera, incluyendo la boina?

Es re lindo ver que, porque yo uso una boina, los padres le compran a sus nenes una boina. Capaz que jamás en su vida usaron una boina, pero dicen "vamos a ver el show de Sele Vera y Los Pampas y vamos a ponerle al nene una boina". Capaz que es la primera boina que le compras a tu hija en su vida, pero se la compraste. Es re lindo porque esto es nuestra vestimenta. Obviamente, yo no quiero ser un ícono de moda, tampoco tendencia o largar una línea de bombacha de campo. Esas cosas no porque corre por cuenta de cada uno, lo que siente cada uno y lo que transmite la música.

¿Qué te llevó a elegir el chamamé?

La vida. Mi vida cotidiana era estar escuchando chamamé todo el tiempo. Hoy en día, sí, no te digo que el chamamé es mi género favorito. Lo hago, me gusta, lo hago con mucho amor y con mucha pasión, pero me encanta la cumbia santafesina, la tropical. La cumbia me llena el corazón. Es algo mío, muy personal. Después, el chamamé me lleva a hacerlo el estar todo el tiempo en casa en un ambiente musical y levantarnos un domingo a la mañana, limpiar todos juntos la casa y que esté sonando el chamamé. Creo que eso fue lo que me llevó y cuando empecé a hacer música, que fue hace cuatro o cinco años, dije voy a agarrar la guitarra, empezar a cantar y ver cómo sale. Así fue como empecé a subir video al Facebook y dije "¡qué lindo que suena el chamamé!". Esa fue una gran referencia para mí.

Sele, solidaria con el hospital de Bariloche y las Damas de Rosa

¿Cómo te sientes al saber que la familia fue a verte a La Salamanca y las entradas se agotaron?

Te pone contento porque con los chicos realmente hemos luchado muchísimas batallas, tanto personales-interiores nuestras como también hacia afuera y hoy estás en lugares donde vos decís que se agotaron las entradas, entonces, uno dice valió la pena. Hoy estamos cosechando lo que plantamos y nos llena de emoción y alegría que la gente salamanquera, que le gusta la fiesta de La Salamanca, diga "vamos a ver a esta chica, vamos a escucharla" está rebueno.

¿Qué imaginaste que ibas a generar con este estilo?

Yo quería llegar a todas las edades. No me quería apuntar solamente a los chicos de mi edad ni tampoco a la gente grande porque, como dicen, el chamamé es cosa de viejos. Quería apuntar a algo que suene para toda la familia, que no sea solamente para mengano que tiene 17 o para fulano que tiene 98. Quería hacer algo que sea para todos. Hoy en día veo que la música de este estilo suena mucho en los más chiquitos. Es relindo porque vos lo ves que son tan chiquitos, le pones la melodía y ellos se mueven, se ponen loquitos. Es relindo. La iniciativa fue tratar de que sea una música para toda la gente y no como algo exclusivo para alguien.

¿Lanzaste nuevos videos?

Sí, el que se hizo en el Teatro Mitre, en Salta. Lo podés escuchar a través de un montón de plataformas musicales. Y todo lo recaudado por cada reproducción será para el Hospital de Bariloche, de mi ciudad, y también para las Damas de Rosa, si Dios quiere, poder ofrecerle nuestra mano, nuestra ayuda.

¿Proyectos?

¡Muchísimos! Tenemos muchísimos proyectos. Muchos de ellos ya se están dando. Vamos a empezar a grabar temas de nuestra autoría. Esto me produce una emoción porque, bueno, la gente, por ahí, no sé si critica, pero sí te da muchas cosas constructivas. Nosotros nos dedicamos a los covers. Salimos de una bailanta, que es la realidad. Venimos de una bailanta donde vos escuchas hasta temas de, no sé, por decirte, de trap de ahora en chamamé. Nosotros somos de esa parte, agarramos la idea, a la gente le gustó y, bueno, ahora, ya tenemos una base. Yo tengo un montón de letras escrita. Desde los 13 años que escribía canciones y nada más que nunca tenía una compañía que me dé una melodía porque yo en la guitarra no te sé hacer un punteo. Sí te lo puedo hacer en acordes, pero no sé hacer un punteo.