El regreso a los orígenes de "Peteco" Carabajal

09/02/2022 - 20:52 Pura Vida

Dos bandeños y un icañense formaron, en 1974, Santiago Trío. Fue la semilla que germinaría luego a tres inmensos cantores populares de Santiago del Estero. Ellos son Carlos Oscar "Peteco" Carabajal y Roberto Carabajal, oriundos de La Banda, y "Shalo" Leguizamón, nacido en Icaño. Hoy, a 47 años de aquel puntapié volvieron a juntarse para recrear la magia de entonces, potenciarla y comenzar a recorrer el país.

"Peteco", Roberto y Shalo se presentaron en sociedad como Santiago Trío en el reciente XXX Festival Nacional de La Salamanca. Allí, EL LIBERAL habló con ellos. Hablaron de las sensaciones del reencuentro y de los proyectos. Su próximo show será en Tunuyán.

¿Qué los llevó a volver a reunirse como Santiago Trío a 48 años de su formación?

PETECO: "Nada en especial. Creo que la vida nos ha brindado la posibilidad. De pronto, yo los he invitado a ellos a participar a mi programa Entra a mi hogar Cocina cotidiana y ya veníamos amagando. Ya habían estado cuando yo he festejado los 40 años. Cuando vinieron al programa ya había hablado con Shalo y con Roberto para decirles 'che, vamos a hacer algo'. Todavía no sabíamos qué. Por lo menos saber que en cuanto existiera la posibilidad de tocar, en ese momento estábamos de cuarentena, nos íbamos a juntar sin mucha vuelta. No había nada que nosotros tengamos que pensar, que hacer, porque hoy en día creo que no nos corresponde eso. Simplemente, el hecho de cantar solo va a salir lo que tenga que salir."

SHALO: "Fue algo grandioso poder reencontrarnos. Peteco Carabajal no necesita de Shalo Leguizamón. Roberto Carabajal no necesita de Shalo Leguizamón. Era una deuda pendiente. Nos nace del alma hacer una música criolla y sin pretensiones de grandes cosas, de divertimento sobre todo y la canción sobre todo".

ROBERTO: "Hay muchas sensaciones. Volvimos por el gusto a la música y no tan apremiados qué tenemos que cantar; no, eso no. Nos sale espontáneamente. Lo hacemos con total alegría y seguros de lo que estamos haciendo. Por ahora, disfrutando el momento".

PETECO: "En aquél tiempo, en el año 1973 no hablábamos sobre lo que teníamos que hacer. Shalo era el más intelectual en ese momento, pero también bastante salvaje. Nosotros no teníamos proyectos. No hablábamos de la profundidad del repertorio, pero sin embargo lo hacíamos; claro, fluía, y hoy en día mucho más porque no tenemos necesidad de hablar de clase de repertorio ni nada. Ya tenemos la cabeza, el gusto y la decisión de cantar lo que tenemos que cantar".

Si bien, individualmente, cada uno tiene una enorme carrera, ¿qué sensaciones lo embargan ahora el subirse a un escenario los tres juntos y con toda la riqueza musical de cada uno?

ROBERTO: "Lo principal es que nos sentimos cómodos, con una madurez en el escenario de subir y cantar. Lo hacemos con gran entusiasmo. El entusiasmo es lo que nos mueve. Lo estamos disfrutando y teniendo seguridades".

PETECO: "El 13 de febrero vamos a Tunuyán (Mendoza). Y vamos como Santiago Trío. Ahí ya vamos a tener que sostener toda una presentación. Tenemos un repertorio lindo mezcla de aquel disco único que grabamos en aquel momento donde están temas como la chacarera 'Del Polear', la zamba 'Mis Sueños', 'Chacarera de los Jume', 'Escondido del Cachilo' y 'Las Golondrinas'. A esas canciones la tenemos en el repertorio y le sumamos cinco o seis temas nuevos y ya tenemos para hacer 40 minutos de show".