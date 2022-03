Dalma Maradona aclaró porque no tiene relación con Dieguito Fernando

11/03/2022 - 11:19 Pura Vida

El pedido de verdad y justicia sobre la muerte de Diego Armando Maradona reunió en un mismo sitio y en una misma foto a Dalma Maradona con Dieguito Fernando, el hijo que su padre tuvo con Verónica Ojeda.

En entrevista con el programa Intrusos, la actriz explicó por qué no tiene relación con su hermanito, de 9 años, con quien Gianinna Maradona sí intentó construir un vínculo.

"¿Compartirías un palco con Verónica Ojeda, con tu hermanito, tu hermana?", le preguntó el notero Rafa Juli a Dalma, luego de que la expareja de Maradona arremetiera contra ella y Gianinna por un supuesto impedimento a utilizar ese espacio VIP en el estadio La Bombonera.





"Esto tiene que ver con algo que ella dijo, que no le interesa para nada esa situación. Yo lo respeto un montón y prefiero dejarlo ahí", respondió la hija de Claudia Villafañe.

"¿Intentaste hablar con tu hermanito y se te negó la comunicación?", le retrucó el notero de América.

Frontal, Dalma puso en escena a Ojeda: "No, yo no, porque yo con ella no hablé nunca. Nunca me llevé bien. Gianinna lo intentó de muchas maneras, y no tuvo éxito".

Horas antes de posar por primera vez con Dieguito Fernando en la foto familiar con la que exigen justicia por Diego Maradona, Dalma agregó: "Ahora que decidimos hablar por temas lamentables. Es una decisión no tener relación (con mis hermanos Dieguito, Diego Jr. y Jana)".