A preparar paraguas con Francella

Así como los canales de aire libran sus propias batallas por el rating, las distintas plataformas de streaming compiten por ganar más adeptos en todo el mundo incorporando a sus catálogos títulos de distintas nacionalidades. Las producciones argentinas engrosarán la oferta de Netflix cuando el próximo 30 de marzo, Guillermo Francella estrene "Granizo", la película en la que le dará vida al famoso meteorólogo de televisión llamado Miguel Flores, a quien la gente llama "El infalible" porque jamás se equivoca al dar un pronóstico.

Sin embargo, el tiempo le juega una mala pasada cuando anuncia un cielo despejado y una fuerte tormenta arrasa el país. Odiado y repudiado por los televidentes huye de Buenos Aires hacia su Córdoba natal donde descubre que, además de su carrera, tiene que solucionar varios problemas familiares y propios que dejó de lado tiempo atrás.

Allí, rodeado de las personas y costumbres que acompañaron su origen, Miguel experimentará un redescubrimiento de sí mismo atravesado por elementos tan absurdos como emocionantes.

Con el humor que caracterizó a Francella en sus inicios y acompañado por un elenco que aporta distintas interpretaciones y personalidades, como Norman Briski, Peto Menahem, Martín Seefeld, Romina Fernandes, Nicolás Scarpino, Laura Fernández y Viviana Saccone, esta película no solo muestra un proceso de introspección personal, sino que aporta una cuota de risas y alegría. Por eso, su calificación es apta para todo público.

"Lo que juega fuerte en esta historia es el exceso de idolatría, la exacerbación del ponderamiento, el poner al otro en el lugar de un Mesías. Y al primer error, el escrache. Pasás de ser infalible a ser un idiota, la crueldad extrema. El ataque se agranda con el anonimato de las redes, porque insultar al otro te da un segundito de protagonismo. Yo me muero con esas cosas, por eso no tengo redes. Me parece bien usarlas para difundir tu trabajo, pero otra cosa es vender tu vida a la espera de un like...", dijo Francella a Clarín, sobre esta comedia dirigida por Marcos Carnevale y guionada por Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor, que se presentará como una sátira de lo rápido que una figura pública querida puede pasar a ser despreciada.

Y con respecto a la fama, la notoriedad o el éxito, Guillermo comentó: "A veces hay compañeros que están en el rodaje, se frotan las manos y dicen 'Me queda la última escena y me voy a casa'. Yo me desespero con eso. Nunca en mi vida fiché como en una empresa. Nunca me levanté un lunes y dije: 'Uy, tengo que ir a trabajar'. Siempre amé hacer esto, toda mi vida. Entonces, para mí no es lo mismo hacer una taquilla que hacer otra. Me interesa saber cuántas entradas vendimos hoy, cuántas ayer, qué encendido tuvo el programa, porque todo tiene que ver con todo. A más rating, más atracción".

Y agregó: "A mí me encanta trabajar, pero también me encanta que lo que hago tenga visibilidad. Llevo 41 años en esto. Quiero que mi trabajo se vea. Si me llaman para un comercial, me interesa mucho saber cómo le fue al producto en las góndolas. ¿Qué es eso de cobrar la mía y que después cada uno haga la suya? ¿Eso de no ir al junket de prensa, de no hacer notas? ¡Me muero! ¡Yo acompaño todo! En la industria saben cómo banco los proyectos. Y no por tener o no tener regalías. Amo todo el proceso: elegir lo que hago, ver con quién lo llevo a cabo, realizarlo y luego acompañar el lanzamiento. No es que después de tantos años de éxito, uno afloja. ¡Me interesa como el primer día! Hago todo con mucho amor. Nunca hago nada de taquito. Odio a los que trabajan de taquito. Eso descalifica el oficio".