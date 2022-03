Premios Oscar: La dura sanción que podría recibir Will Smith por parte de la Academia

28/03/2022 - 11:38 Pura Vida

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que entregó los Premios Oscar este pasado domingo, donde muchas celebridades de Hollywood estuvieron presentes.

En plena ceremonia de los premios, el Humorista Chris Rock participio presentación de un premio y en su monologo hizo un comentario dirigido a la esposa de Will Smith, lo cual lo incomodó. Lo que provoco que Will se levantara de su asiento y se dirigió directo al escenario, acto seguido golpeo Chris en la cara. Todo el público lo tomo como si fuera parte del show pero son fue así.

Una fuente de Hollywood de alto nivel le dijo a The Post después del incidente: “Básicamente es un asalto. Todos estaban tan conmocionados en la habitación, era tan incómodo”. “Creo que Will no querría devolver su Oscar, pero quién sabe qué pasará ahora”, dijo la fuente.

Will Smith tendría que devolver su premio a Mejor Actor luego de lo sucedido, dijeron expertos de la industria a medios de Estados Unidos. El actor después de recibir el premio, realizo un discurso emotivo y se disculpó por la actitud violenta que tuvo durante el monologo de Rock.

Por su parte, la Academia dio un comunicado desde su cuenta oficial de Twitter: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.